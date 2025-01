Rotte aeree, disagi e inquinamento

Cittadini segnalano disagi per rumore e inquinamento. Giovedì question time in Consiglio Comunale per chiarire la situazione. Auletta, "vogliamo vederci chiaro"

PISA — Cambiano le rotte degli aerei in decollo dall’Aeroporto Galilei, e con esse aumentano i disagi per i residenti del centro storico. "Negli ultimi mesi - riporta Una Diritti in Comune -, numerose segnalazioni sono arrivate da cittadini che lamentano rumore e inquinamento causati dal traffico aereo, in particolare sui quartieri a sud-ovest della città, tradizionalmente meno interessati dal sorvolo degli aerei rispetto alla direttrice verso est".

Il cambiamento, secondo quanto riportato da "Diritti in Comune", sembrerebbe legato a una modifica delle rotte aeree. La questione sarà affrontata giovedì 30 gennaio in Consiglio Comunale con un question time per ottenere risposte dall’amministrazione e dai rappresentanti degli enti coinvolti.

"Il Comune di Pisa era a conoscenza di queste modifiche? Perché non è stata informata la cittadinanza?" si chiedono i rappresentanti di Diritti in Comune. Le domande saranno rivolte direttamente all’assessora Gambini e ai rappresentanti di Arpat e Toscana Aeroporti, con l’obiettivo di chiarire le motivazioni dietro la scelta e di sapere se siano in corso monitoraggi sugli effetti del cambiamento in termini di rumore e inquinamento.

"Un ulteriore nodo riguarda la mancanza di un Piano di Contenimento e Abbattimento del Rumore (Pcar), che Toscana Aeroporti non avrebbe ancora adottato, nonostante sia previsto dalle normative". Secondo i rappresentanti del gruppo consiliare, questa lacuna rappresenta una grave mancanza nei confronti della tutela della salute pubblica e dell’ambiente.