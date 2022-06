Scatti di biodiversità

Roma, nuovo blocco del Gra. Per fermare il taxi l'attivista salta sul cofano: «Scendi o ti sfondo»

Due studenti universitari si aggiudicano il contest fotografico Bioversity 2022, organizzato dalla Commissione per lo sviluppo sostenibile di ateneo

PISA — Cesare Patarca e Andrea Simoncini sono i due studenti dell’Università di Pisa che hanno vinto il contest fotografico Bioversity 2022 aggiudicandosi 500 euro ciascuno. La premiazione si è svolta è martedì 28 giugno alle 15 nell'aula Savi dell'Orto Botanico dell'Università di Pisa.

Per tutti i 161 partecipanti al concorso, che hanno presentato 2737 foto documentando oltre 700 specie diverse fra animali e vegetali negli spazi dell’Ateneo, un gadget che potranno ritirare allo store dell’orto botanico.

Il concorso è stato organizzato dalla Commissione per lo sviluppo sostenibile di ateneo per festeggiare la giornata mondiale della biodiversità. Le foto vincitrici sono state scelte da una giuria composta dai professori Lorenzo Peruzzi, Giulio Petroni e Daniele Antichi.

Cesare Patarca, 25 anni originario di Osimo nelle Marche e studente di Scienze della Terra, ha vinto per la sezione Migliore foto naturalistica. Andrea Simoncini, 23 anni di Chiavari in Liguria, studente del dipartimento di Biologia, con il record di 167 foto presentate, è arrivato primo nella sezione Quanta biodiversità vedi intorno a te? che premiava l’autore in grado di ritrarre il maggior numero di organismi diversi.

Nell’occasione, all’arto botanico e al museo di storia naturale di Calci è stata esposta una selezione delle foto in gara. Le due mostre saranno visitabili secondo gli orari delle rispettive strutture. Tutti gli scatti restano visibili sulla app iNaturalist.