venerdì 07 novembre 2025
Attualità venerdì 07 novembre 2025 ore 17:30

Screening oncologici, ecco tutte le sedi

L’Azienda USL Toscana nord ovest organizza il 10 Novembre una giornata per gli screening oncologici, da Lucca a Pontedera a Cascina



PISA — Una giornata di sensibilizzazione e informazione finalizzata alla promozione dell’adesione dei cittadini agli screening oncologici. E' quella che organizza l’Azienda USL Toscana nord ovest organizza per lunedì 10 Novembre con i professionisti dell’azienda che saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire consigli utili a chi desidera partecipare ai programmi di screening, inclusa la possibilità di richiedere un nuovo contatto nel caso in cui non si sia ricevuto l’invito allo screening.

I punti informativi saranno allestiti a Lucca, alla Cittadella della Salute (edificio A, piano terra nel corridoio esterno al Centro Prelievi) dalle 9 alle 12, all'ospedale S. Luca (hall) nello stesso orario. A Pontedera all'ospedale Lotti, dalle 8,30 alle 12,30, a Cascina al Centro socio sanitario. A Livorno al Centro socio sanitario “Livorno CENTRO” (Padiglione 7) dalle 7,30 alle 9,30, al Centro socio sanitario “Livorno EST ” (Via Impastato - Salviano) dalle 8,30 alle 12,30, e agli Ospedali Riuniti (ingresso viale Alfieri 36) dalle 9,45 alle 12,30. In Versilia, all'ospedale Versilia (hall) dalle 9 alle 12, identico orario poi alla Casa della Salute Tabarracci e alla Casa della Salute Pietrasanta nella nuova sede. Infine a Massa Carrara, sempre dalle 9 alle 12 all'ospedale Apuane, all'ospedale Pontremoli e all'ospedale Fivizzano.

Per ulteriori informazioni resta sempre a disposizione il numero unico aziendale per lo Screening Oncologico 0585. 498004 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 12,30. Dagli operatori è possibile avere informazioni sugli screening oppure spostare gli appuntamenti ricevuti. relativamente a mammografie (screening mammario), pap test e hpv test (screening cervice uterina), ricerca sangue occulto nelle feci ( screening colon retto).

