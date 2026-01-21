Questo sito contribuisce alla audience di 
Mercoledì 21 Gennaio 2026
Attualità Mercoledì 21 Gennaio 2026 ore 15:38

Scuola Normale prima in Italia per le scienze

La classifica di Times Higher Education premia l'ateneo pisano, sul podio nazionale anche nell'ambito delle scienze sociali



PISA — La Scuola Normale Superiore svetta tra le italiane nella classifica World University Rankings by Subject 2026 di Times Higher Education, che mette in comparazione le attività di università di tutto il mondo in 11 campi di studio per un totale di 148 discipline monitorate.

In base alla graduatoria, la Scuola Normale si conferma prima in Italia per le Scienze fisiche (Fisica, Matematica, Chimica, Cosmologia...), seconda per le Scienze sociali (Sociologia, antropologia…) e quarta per Arti e Scienze umane (Storia, Filosofia, Archeologia...).

Nell’area Physical Sciences, che raduna alcune discipline della Classe di Scienze a Pisa (Fisica, Matematica, Chimica, Cosmologia), la Scuola Normale si conferma primo ateneo italiano, come nell’edizione 2025, e 77esima a livello mondiale, con 4 posizioni guadagnate rispetto all’anno precedente. Questa classifica di settore, che ha valutato ben 1.497 atenei di 109 paesi (1.447 nell'edizione precedente), è dominata dalle università statunitensi: California Institute of Technology, Harvard University e Stanford University.

Confermata anche la seconda posizione italiana nella graduatoria Social Science, con la classe di Scienze politico-sociali di Firenze: la Normale è seconda in Italia dietro Bologna. Sono stati conteggiato qui 1.202 atenei (1.093 lo scorso anno) e il ranking è presidiato ai vertici da MIT (Massachusetts Institute of Technology), Oxford University e Stanford University (Scuola Normale tra 176esima e 200 posizione a livello mondiale).

Nell’area disciplinare Arti e scienze umane (Arts and humanities) il cui perimetro didattico e di ricerca in parte rientra nella Classe accademica di Lettere e Filosofia a Pisa, la Scuola Normale risulta quarta in Italia a pari merito con altri atenei, e tra la 126esima e 150esima posizione a livello mondiale. Ai vertici ci sono MIT, Stanford University e Cambridge (817 le università valutate in questa graduatoria).

