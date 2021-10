La sede M5s intitolata a Gianfranco Mannini

Fissata la cerimonia di intitolazione, in via Quarantola, per ricordare l'attivista ed ex consigliere comunale recentemente scomparso

PISA — Alle 11,30 di domani, sabato 2 Ottobre, si svolgerà la cerimonia di intitolazione della sede del Movimento 5 Stelle di Pisa, in via Quarantola 23, all'ex consigliere comunale e grande attivista Gianfranco Mannini. Saranno presenti rappresentanti del Movimento cinque stelle pisani tra cui i portavoce comunali Gabriele Amore e Alessandro Tolaini, la portavoce regionale Irene Galletti, il portavoce nazionale sen. Gianluca Ferrara, nonché vari rappresentati M5s di Toscana, Europa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Livorno.

"Un'occasione per ricordare Gianfranco Mannini - hanno spiegato dal movimento -, prima di tutto una grande persona, instancabile e caparbio nel sostenere le sue idee, disponibile ed un cuore grande con tutti coloro che chiedevano una mano. Lo abbiamo visto incatenarsi davanti ai giornalisti quando c'era bisogno di crederci fino in fondo, non lo fermava niente. Dai Radicali ai Verdi in ultimo con il Movimento Cinque Stelle, ma soprattutto un suo credo, la difesa dei diritti delle persone. Il suo impegno nell’associazionismo lo ha portato a contribuire alla nascita dell’Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori). Insomma, Un uomo straordinario al quale è dovuto il giusto tributo, per questo motivo ci teniamo ad invitare tutti coloro che vogliono condividere il suo ricordo".

"Sarà occasione – ha ricordato Irene Galletti, presidente del Gruppo consiliare del Movimento 5 stelle in Regione Toscana - per celebrare insieme uno dei piccoli passi che ci riporteranno verso una rinnovata normalità: la riapertura in sicurezza della nostra sede di Pisa, che dedichiamo con una targa a Gianfranco Mannini, un guerriero che ha dedicato la sua vita ad aiutare i più deboli. A lui va il nostro ricordo commosso, a noi il compito di raccogliere la sua eredità di impegno politico al servizio del prossimo".

"Il M5S sta tornando al centro della scena politica nazionale - ha proseguito la consigliera regionale - per ridisegnare i contorni di un Paese che esce dalla crisi più grave dal secondo dopoguerra, e questo grazie anche al presidente Giuseppe Conte che ha saputo reggerne le sorti nell'ora più buia. I territori e i cittadini rispondono con entusiasmo al suo passaggio nelle piazze e nelle strade, e a Pisa la nostra sede tornerà ad essere punto di aggregazione e confronto per tutta la cittadinanza che vorrà partecipare a questa nuova pagina della nostra storia. Grazie a tutto il gruppo di Pisa e ai consiglieri Amore e Tolaini che hanno reso possibile tutto questo, spero che Gianfranco da lassù possa vederci e gioirne con noi".