Un seminario dedicato alle imprenditrici

Il comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di commercio fa chiarezza sulle risorse del Pnrr dedicate all'occupazione delle donne

PISA — Tra i temi fondamentali affrontati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) c'è anche quello del rilancio dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile. Per questo, e per fornire una panoramica sugli incentivi e le misure previste proprio dal Pnrr, il comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di commercio di Pisa organizza un seminario che si terrà in forma mista venerdì 21 Gennaio dalle 16,30 alle 19.



“Gli interventi inseriti nel Pnrr, possono rappresentare un vero volano per l’imprenditoria femminile. Sono previsti incentivi e sostegni per valorizzare il genio, l’intraprendenza e la tenacia delle imprenditrici, agevolando la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi, anche quelli già avviati, e supportando le startup anche attraverso misure per la conciliazione vita-lavoro - ha spiegato Valeria Di Bartolomeo, presidente del comitato per l'imprenditoria femminile - abbiamo organizzato questo seminario per far sì che le imprenditrici del territorio siano informate delle nuove opportunità del Pnrr e delle quali spesso non sono a conoscenza perché concentrate sullo svolgimento quotidiano del lavoro".



Nel corso del seminario, tra le altre, saranno presentati anche l’incremento del Fondo impresa donna, la quota destinata alle nuove assunzioni di donne, la creazione di banche dati specifiche ed interventi sulle connessioni veloci. Previsto, inoltre, un intervento sulle misure regionali di incentivazione e sui servizi camerali per lo sviluppo imprenditoriale, in particolare sui percorsi di accompagnamento all'estero, servizi di primo orientamento e consulenza in materia di internazionalizzazione.



Oltre alla presidente Di Bartolomeo, al seminario interverranno anche il segretario generale della Camera di Commercio di Pisa, Cristina Martelli e il vice-segretario generale di Unioncamere, Tiziana Pompei.