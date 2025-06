Sos sangue, l'appello a donare

In calo del 10% le donazioni. Al Centro trasfusionale una mattinata di sensibilizzazione con tanti sindaci, associazioni e rappresentanti di comunità

PISA — Mattinata di grande condivisione e sensibilizzazione al Centro trasfusionale dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti dell’Aoup per celebrare con i sindaci e le varie associazioni di volontariato la Giornata mondiale del donatore di sangue (che ricorreva il 14 giugno) e ricordare quanto l’unione faccia la forza, specialmente quando si tratta di lottare contro il tempo per salvare vite umane.

E il sangue è strettamente correlato a tante procedure di emergenza e urgenza, come gli interventi chirurgici per politraumi, trapianti e alle terapie con farmaci emoderivati. Ecco che donare è veramente un gesto di grande generosità e altruismo che può fare la differenza fra la vita e la morte.

Quest’anno in Aoup si sta registrando un calo di circa il 10% rispetto allo stesso periodo (primo semestre) dell’anno scorso, anche a causa di una prolungata epidemia influenzale nei mesi invernali. Adesso è quindi il momento di recuperare prime delle ferie estive, in modo da mantenere le scorte dell’ospedale in sicurezza. Questo l’appello lanciato dal direttore dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti Alessandro Mazzoni, insieme ad Arianna Precisi o Procissi, responsabile del coordinamento del procurement di organi e tessuti dell’Area vasta nord-ovest della Toscana.

Erano presenti alcuni sindaci e rappresentanti dei Comuni dell’area pisana (Michele Conti sindaco di Pisa, Massimiliano Ghimenti sindaco di Calci, Mina Canarini, assessora con deleghe al volontariato e partecipazione del Comune di Vecchiano e Bice Del Giudice, assessora con delega ai percorsi partecipativi del Comune di Cascina) che, insieme a rappresentanti della Direzione aziendale, a Enti regionali (Centro regionale sangue, Organizzazione toscana trapianti, Officina trasfusionale di area vasta), associazioni di donatori e di volontariato e rappresentanti di varie comunità, hanno portato la loro testimonianza per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione periodica e soprattutto per ringraziare i donatori del loro prezioso contributo, sottolineando come il ruolo delle istituzioni possa essere di grande supporto al personale sanitario in un circuito virtuoso che deve essere canalizzato in un’unica direzione.