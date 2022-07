Stage in azienda per un talento dell'E-team

Erre Technology Group, tra gli sponsor della Formula Sae, ha eletto come miglior team la squadra corse dell’ateneo pisano

PISA — La squadra corse dell'Università di Pisa è stata eletta miglior team dell'edizione 2022 di Formula Sae da Erre technology group, sponsor della manifestazione che vede atenei di tutto il mondo misurarsi in numerose sfide.

L'E-team squadra corse dell’Università di Pisa si è aggiudicata il premio speciale Erre Know how, agility, problem solving messo in palio da Erre Technology Group, “atelier" di servizi di ingegneria in ambito design, ingegneria, progettazione, ricerca di stile, HMI, UX/UI, Prototyping, sistemi elettrici ed elettronici e Ict.

La stessa Erre technology, per mezzo di una nota, annuncia che opo una fase di selezione, uno degli studenti del team entrerà nello staff dell’azienda piemontese con sedi anche in Lombardia e Emilia Romagna.

L’evento internazionale andato in scena lo scorso week end all’autodromo Paletti di Varano de’ Melegari prevedeva la progettazione e la produzione di un'auto da corsa e ha visto la partecipazione di circa 1.700 studenti provenienti da 18 Paesi (l’India il più lontano). Complessivamente sono stati 64 i team in gara, di cui 54 europei, con 20 italiani, provenienti da 15 diversi atenei, e 10 extra-europei.

“Non è stato facile decidere il vincitore in una tale ricchezza qualitativa di proposte, abbiamo individuato nei ragazzi dell’Università di Pisa i migliori interpreti delle sfide cui Erre Technology Group deve far fronte quotidianamente. Oltre a coprire parte delle spese sostenute dal team per partecipare alla manifestazione, offriamo a uno dei componenti un'esperienza di stage retribuito, durante il quale potrà arricchire le sue competenze, lavorando fianco a fianco con i nostri profili più esperti, lavorando in tandem. La nostra struttura di Pmi ci consente di cambiar pelle in maniera puntuale e camaleontica, empatizzando con le necessità del cliente e adeguando su misura i servizi che offriamo. Non vediamo l’ora di accogliere, dopo l’estate, la nuova risorsa, che certamente saprà distinguersi per creatività, pensiero laterale e passione. Anche in questo caso non si tratterà di una selezione semplice”.