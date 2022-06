"Pnrr e Paesaggio, prevedibile il ricorso del Governo"

La consigliera regionale Irene Galletti (M5s) ricorda di aver messo a suo tempo in guardia la Regione circa la legge che agevola l'iter dei progetti

PISA — Il Governo ha annunciato il ricorso contro la legge toscana che semplifica l’iter burocratico per l’approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per i progetti collegati al Pnrr. Una notizia che per Irene Galetti, capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, era per molti aspetti scontata.

“Abbiamo provato in ogni modo ad avvisare la maggioranza - ricorda la consigliera del M5s - con motivazioni di carattere politico e in punta di diritto. Stupisce quindi l'arrabbiatura di Giani per un risultato largamente prevedibile: giova ricordare che la gerarchia delle fonti non è un semplice esercizio accademico".

“Perché piuttosto - domanda a questo punto Galletti -, come avevamo suggerito, non sono state tempestivamente incrementate le risorse strumentali e umane, anche da poter mettere a disposizione degli enti locali, quando Giuseppe Conte ha annunciato l'arrivo dei soldi del Pnrr?”

“Attraverso l'alibi della semplificazione - ricorda ancora l'esponente Cinquestelle - la Regione ha provato ad abdicare dal suo ruolo di programmazione e controllo. Tra i punti da noi contestati in Aula alla “leggina smonta Marson” ricordiamo: la rinuncia alla Valutazione ambientale strategica per le opere pubbliche e di pubblica utilità, che significa sostanzialmente rinunciare a verificare se quello che verrà costruito produrrà interferenze con le opere già esistenti o con quelle che sorgeranno in virtù dei tanti progetti del Pnrr che potrebbero essere attivati parallelamente sugli stessi territori. Mentre un altro punto riguarda quello che stabilisce che una Conferenza di Co-pianificazione può durare al massimo 30 giorni, per poi trasformarsi automaticamente in un via libera, aspetto che evidenzia un significativo restringimento del diritto degli enti locali ad esprimersi".

“La Giunta Regionale - conclude Galletti - adesso dovrà farsi carico di trovare velocemente una soluzione, auspicabilmente in linea con quanto previsto dalla Legge Marson, per non danneggiare ulteriormente la Toscana nell’accesso alle opere del Pnrr".