"Tre furti in nemmeno un mese, ora basta"

Sfogo sui social del titolare di un'attività in via dell'Aeroporto: "E' sempre il solito, mi hanno detto dove abita... Devo fare giustizia da solo?"

PISA — Un'attività di via dell'Aeroporto visitata dal solito ladro tre volte in un mese, l'ultima l'altra sera quando il furto sarebbe stato sventato dallo stesso personale del locale, il Luigi's Burger & Burritos, con tanto di colluttazione con il malvivente. E il titolare, Luigi Marra, ha affidato ai social il suo sfogo: "E' sempre il solito, mi hanno detto dove abita... Devo fare giustizia da solo? No, non arrivo a questi bassi livelli. No, la dovete fare voi, voi siete le istituzioni, voi dovete difenderci!", chiamando in causa Questura, Prefettura, carabinieri e in particolare il sindaco di Pisa, Michele Conti.

"Come non capire lo sfogo che Luigi Marra - ha commentato il presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord, Luigi Micheletti -, titolare di un'attività in via dell’Aeroporto, ha affidato ai canali social per esprimere la sua rabbia per una emergenza criminalità ormai fuori controllo. Senza dimenticare infatti l'episodio della rissa a Porta a Mare dell’altra notte. Il gioco dello scaricabarile sulle responsabilità non può più essere tollerato”.

“A noi e agli imprenditori non interesse sapere di chi sia la responsabilità dei mancati presidi sul territorio – ha aggiunto Micheletti -. Noi guardiamo i fatti. Fatti che dicono che le promesse di una città più sicura non sono state mantenute. E’ a dir poco avvilente partecipare alle riunioni del comitato dell’ordine pubblico e sentirsi dire che non è possibile più di tanto potenziare il pattugliamento sul territorio o, peggio ancora, che nella classifica dei reati a livello nazionale Pisa non sarebbe poi messa male. Gli imprenditori che pagano sulla propria pelle i danni non possono più aspettare”.

Micheletti chiede ancora una volta a gran voce una azione incisiva per il presidio capillare del territorio: “Chi oggi invoca la presenza dell’esercito nelle strade solo pochi anni fa chiedeva più presenza di vigili urbani. come se le responsabilità cambiassero a seconda del vento. Noi siamo sempre stati chiari. A noi poco interessa se debba essere l’esercito o la polizia municipale ad intervenire, i fatti dicono purtroppo che ad oggi gli imprenditori sono nel mirino.

Così, infine, il commento sul progetto della videosorveglianza: "L’ennesima riunione per un progetto sicuramente importante e per il quale sensibilizzeremo l'adesione delle imprese. Ma è impensabile considerarlo uno strumento per arginare gli ultimi episodi. Le telecamere sono utili per supportare le indagini ma è evidente che non servono come deterrente per prevenire le azioni criminali”.