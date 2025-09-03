Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 03 settembre 2025
Politica mercoledì 03 settembre 2025 ore 12:30

Tre giorni di lotta contro la nuova base

A San Piero a Grado il campeggio del Movimento No Base. Dibattiti, socialità e proteste al presidio dei Tre Pini dal 5 al 7 Settembre



PISA — “Difendiamo la nostra terra”. Questo lo slogan del campeggio organizzato dal Movimento No Base, in programma dal 5 al 7 Settembre presso il presidio dei Tre Pini a San Piero a Grado. L’iniziativa, spiegano dal movimento, vuole essere una risposta politica e collettiva al progetto di costruzione della nuova base militare nel Parco di San Rossore.

"Dal genocidio in Palestina al riarmo globale, il messaggio che vogliono imporre è adeguarsi alla guerra", si legge nel comunicato diffuso dai promotori. Il campeggio ospiterà dibattiti, tavole rotonde, concerti, cene benefit, attività laboratoriali e momenti di mobilitazione.

Tra i temi centrali: il legame tra logistica e guerra, la trasformazione della Toscana in un hub militare, l’accesso civico ai documenti sulla base, ma anche il sostegno al popolo palestinese. Parteciperanno esponenti di movimenti locali e nazionali, tra cui No Tav e No Ponte, giornalisti, attivisti, avvocati e rappresentanti istituzionali.

L’obiettivo è chiaro: bloccare la base e costruire “una comunità resistente e solidale”, contrapposta a una logica di militarizzazione crescente che, dicono, “sacrifica i territori e le persone”

