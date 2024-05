Tre i vincitori del premio Nicola Politi

Il riconoscimento dedicato ai laureati in Farmacia dell'Università di Pisa. Il prof Macchia: "Un'occasione per guardare al futuro della professione"

PISA — Per la prima volta sono in tre. Martina De Luca, Giorgio Guglielmi e Francesca Baria. Sono loro i vincitori della quinta edizione del Premio di studio, riservato ai laureati in Farmacia all’Università di Pisa, intitolato alla memoria del dottor Nicola Politi, figura professionale di grande prestigio ed innovatività e presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Livorno dal 1979 al 1993.

"Ormai da 5 anni questo premio rappresenta un’importante occasione per guardare al futuro della professione del farmacista, premiando il lavoro delle nostre studentesse e dei nostri studenti più meritevoli - ha commentato il professor Marco Macchia, delegato del Rettore per i rapporti con il territorio - per questo ci tengo a ringraziare in primo luogo la famiglia Politi e l’Ordine dei Farmacisti di Livorno per quanto fanno ogni anno. In questa edizione, peraltro, per la prima volta, sono stati tre i laureati premiati per il loro ottimo percorso formativo e il significativo il contributo personale apportato durante il lavoro di tesi".

All'evento, coordinato dal professor Marco Macchia, sono intervenuti Maria Letizia Trincavelli, direttrice del Dipartimento di farmacia; Bruna Vinci, componente della Commissione scientifica ed economica del farmaco dell’AIFA; Daniele Dani, componente del Consiglio di presidenza Federfarma nazionale e vicepresidente Sunifar; Andrea Porcaro D’Ambrosio, vicepresidente di A.S.SO.FARM.; Andrea Giacomelli, presidente di Federfarma Toscana; Emmanuele De Libero, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Livorno; Riccardo Morelli, presidente di Federfarma Livorno; Franco Falorni, presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi, e Vincenzo Calderone, presidente del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia. Presente anche il figlio del dottor Nicola Politi, in rappresentanza della famiglia.