Turismo, 10 nuovi itinerari per scoprire la città

In partenza 4 progetti per la promozione turistica. Al via anche la realizzazione di una nuova segnaletica interattiva e una campagna informativa

PISA — Nuova segnaletica, itinerari e pacchetti integrati, monitoraggio dei flussi turistici e una campagna informativa. Partiranno nelle prossime settimane i primi quattro progetti turistici del Comune di Pisa che, partecipando a un bando dedicato a città e siti Unesco, hanno ottenuto un finanziamento ministeriale di oltre 500mila euro ai quali si aggiungeranno risorse comunali e regionali. L'importo complessivo per la realizzazione dei progetti, infatti, è di quasi 600mila euro.

Nel dettaglio il primo dei 4 progetti in partenza riguarda la progettazione e realizzazione di un sistema di orientamento cittadino con segnaletica turistica interattiva. Il costo è di 164.700 euro di cui 92mila euro dal Ministero del Turismo; 52.700 da risorse comunali e 20mila euro dalla Regione Toscana su precedente bando. Tempo previsto per la realizzazione 12 mesi.

Il secondo progetto prevede la costruzione di un sistema di monitoraggio dei flussi turistici che integrerà le rilevazioni già esistenti, alle quali verranno aggiunte ulteriori misurazioni considerate rilevanti. Verrà quindi realizzata una piattaforma digitale di gestione dei dati in grado di raccogliere, omogenizzare e archiviare informazioni provenienti da fonti diverse. L'importo è di 140.300 dal Ministero del Turismo. La tempistica prevista per la realizzazione è di 18 mesi.

In partenza anche la progettazione di un piano di comunicazione e una campagna informativa. L'obiettivo è quello di far conoscere il territorio nella sua complessità ed eterogeneità aumentandone la visibilità sul panorama nazionale ed estero. Lo stanziamento è di 157.380 euro (di cui: 146.400 euro del Ministero del Turismo e 10.980 euro del Comune di Pisa). Anche in questo caso la tempistica prevista per la realizzazione è di 18 mesi.

Infine c'è la costruzione e organizzazione di un sistema di sviluppo partecipato dell’offerta turistica. L'obiettivo è quello di dar vita a una rete di partenariato permanente per la creazione, valorizzazione e fruizione di nuovi itinerari turistico-culturali e generare nuove aree di attrazione aprendo alla valorizzazione di nuovi itinerari in periodi di bassa stagione. In particolare è prevista la realizzazione di 10 nuovi itinerari/pacchetti. Importo del progetto 127.490 euro (Ministero del Turismo) e tempistica 24 mesi.

"Dopo la storica approvazione del Piano di gestione Unesco del 2021 – dice l’assessore al turismo Paolo Pesciatini -, in questi anni ci siamo impegnati nella creazione di eventi e di promozione turistica integrata della città. Una grande attenzione, poi, in particolare dopo il Covid, è stata rivolta all’accoglienza dei visitatori che ogni giorno giungono in città con i due punti di informazioni turistiche nel centro storico e il terzo sul litorale nel periodo estivo. Ora, grazie alla opportunità che abbiamo saputo cogliere con il bando per le città Unesco, faremo un ulteriore balzo in avanti, grazie alla definizione di nuove e moderne strategie di promozione e integrazione dell’offerta ma anche al miglioramento di servizi, come la cartellonistica fisica e digitale, finalmente degna di una destinazione turistica come Pisa, e la creazione di nuovi itinerari turistici da promuovere tutto l’anno".