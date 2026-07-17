Un gelato per Gaza, torna l'iniziativa

Il 18 e 19 Luglio torna la raccolta fondi ideata dal pisano Gianfrancesco Cutelli. Il ricavato sosterrà i progetti di MSF in Medio Oriente

PISA — Torna per il secondo anno "Un Gelato per la Pace", l'iniziativa solidale nata da un'idea di Gianfrancesco Cutelli, titolare della gelateria De' Coltelli di Pisa, per sostenere le attività di Medici Senza Frontiere a favore della popolazione civile colpita dai conflitti in Medio Oriente. L'appuntamento è in programma sabato 18 e domenica 19 Luglio e coinvolgerà centinaia di gelaterie artigianali in tutta Italia.

Per due giorni, acquistando un gelato o una granita all'anguria nelle attività aderenti, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi destinata ai progetti medico-umanitari di Medici Senza Frontiere. L'iniziativa torna dopo il successo della prima edizione, che aveva coinvolto oltre 240 gelaterie, dalla Sicilia alla Finlandia, permettendo di raccogliere più di 58mila euro.

L'obiettivo è mantenere alta l'attenzione sulla crisi umanitaria. "Di Gaza si parla molto meno rispetto a un anno fa, ma l'emergenza umanitaria non è finita", ha detto Gianfrancesco Cutelli. "Con Un Gelato per la Pace vogliamo ricordare che anche un gesto semplice e quotidiano può trasformarsi in un aiuto concreto per chi continua a vivere in condizioni estremamente difficili".

Anche quest'anno il simbolo dell'iniziativa sarà l'anguria, proposta come gusto di gelato o granita, scelta per rappresentare un messaggio di solidarietà condiviso da tutte le gelaterie partecipanti.

L'iniziativa è sostenuta anche da Medici Senza Frontiere. "Dietro ogni emergenza umanitaria ci sono persone che hanno bisogno di cure, protezione e assistenza", ha detto Laura Perrotta, direttrice raccolta fondi di MSF Italia. "Con questa iniziativa vogliamo ricordare che basta un gesto semplice come un gelato per mettersi dalla parte giusta, accanto a chi soffre".

Chi non potrà raggiungere una delle gelaterie aderenti potrà comunque sostenere la campagna attraverso una donazione diretta a Medici Senza Frontiere. L'elenco completo delle attività che partecipano all'iniziativa è consultabile sul sito dedicato dell'organizzazione.