Pisa, un solo colpo a Bari in 82 anni

Diciotto precedenti in Puglia: 9 pari, 8 ko e una sola vittoria. Indimenticabile la doppietta di Castillo nel 2007, in un'annata memorabile

PISA — Quella del San Nicola non è mai stata terra facile per il Pisa. Diciotto precedenti, una sola vittoria nerazzurra, datata Agosto 2007. Era la prima giornata del campionato di Serie B, il ritorno tra i cadetti dopo 13 anni di assenza. Decisivo Nacho Castillo con una doppietta: prima al 62' su assist di Cerci, poi all’ultimo respiro, dopo il pari momentaneo di Bonanni. Un successo storico, il primo in assoluto a Bari, coinciso con l'inizio dell’epopea firmata Gian Piero Ventura.

Il bilancio complessivo parla chiaro: 9 pareggi, 8 sconfitte e 8 gol segnati contro 20 subiti. Quattro dei pareggi sono finiti 0-0, tra cui quello del 2017, passato alla storia per le parole di Gennaro Gattuso che, di fatto, annunciava l'addio. La retrocessione fu certificata la giornata successiva.

Curiosità e intrecci non mancano: Ventura, Castillo e Kutuzov, protagonisti del Pisa 2007-08, vestiranno la maglia biancorossa in seguito.

Domenica il Pisa torna in Puglia, e il pensiero va inevitabilmente a quel 25 Agosto 2007. I tifosi sognano un bis, stavolta con vista sulla Serie A.