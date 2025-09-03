Veronica Poli candidata in Regione

Il video di D'Alema alla Parata della vittoria in Cina: «La lotta del popolo cinese fu importante per la sconfitta di nazismo e fascismo»

La consigliera comunale di Pisa correrà per Forza Italia alle elezioni regionali, "Casa, lavoro, dignità. La Toscana merita di più"

PISA — Veronica Poli, consigliera comunale di Pisa con un passato da assessore alle politiche sociali e abitative, sarà candidata con Forza Italia alle prossime elezioni regionali. Nella sua presentazione ha detto, "Casa, lavoro, dignità. La Regione Toscana deve tornare a guardare in faccia la realtà: troppa gente è stata abbandonata. Mi candido per rimettere al centro chi oggi non ha voce. E sì, anche gli animali fanno parte della famiglia: non è più tempo di trattarli come oggetti".

Poli ha aggiunto, "La sinistra governa la Toscana da decenni e il risultato è sotto gli occhi di tutti: alloggi popolari in degrado, famiglie escluse dai bandi ERP e zero sostegni per chi non ce la fa. Serve un piano vero per l’edilizia sociale. Non bastano le promesse in campagna elettorale".

Un passaggio lo ha dedicato anche agli animali d’affezione, con una proposta che definisce segnale di civiltà, "Gli animali da affezione sono parte integrante della vita di migliaia di famiglie. È ora che la Regione li riconosca come membri effettivi nello stato di famiglia. Basta trattarli come optional. Chi vive con un animale sa quanto contano, anche nel sociale, nella salute mentale, nella solitudine".

Spazio anche al lavoro femminile, in particolare per le over 55. Poli ha spiegato, "Troppe donne sono state lasciate indietro. Hanno perso il lavoro, nessuno le reinserisce, io non ci sto. Serve dignità per tutti, non elemosine".

Infine, la candidata ha chiuso con un messaggio personale, "Come donna, madre e moglie conosco da vicino tante delle difficoltà che vivono le famiglie toscane. Amo la nostra terra e le sue eccellenze: il mio impegno è dare voce a chi non ce l’ha e costruire una Regione più giusta, libera ed efficiente, dove ogni persona possa sentirsi al centro. La mia battaglia è per chi non ha santi in paradiso. La Toscana merita di più: rispetto, concretezza e coraggio".