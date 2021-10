Dalla collaborazione tra l’Opera della Primaziale di Pisa e Famiglie Sma nasce il tour virtuale del celebre campanile

PISA — Un viaggio in 3d tra gli anelli della Torre di Pisa. L'idea di una mamma diventa realtà grazie alla collaborazione tra l’Opera della Primaziale di Pisa e Famiglie Sma (genitori per la ricerca sull’Atrofia muscolare spinale).

"La Torre di Pisa, il campanile della Cattedrale pisana - si legge in una nota dell'Opa- è un simbolo dell’Italia intera: considerato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, e legato alla figura di Galileo Galilei e alla nascita della scienza moderna, è un monumento che molti vorrebbero conoscere. Fino a oggi, però, non era accessibile a tutti".

Per questo è stato realizzato un tour virtuale che permetterà a chiunque non possa affrontare la salita sulla Torre di salire tra i suoi anelli e di visitare ogni angolo del celebre campanile.



In cosa si differenzia questo tour da altri tour virtuali realizzati finora? Per l'Opa la novità sta in un "Mix d’innovazione e di tradizione. La musica di accompagnamento - spiegano in una nota- infonde ulteriore suggestione, la splendida voce di Cristina Parodi - anche lei messasi con entusiasmo a disposizione per quest’avventura - guida nel percorso, dà notizie, svela aneddoti e curiosità. Come pure gli hotspot disseminati lungo il percorso, e contrassegnati dalla lettera “i”, informazioni. Arricchisce infine il tutto un video a 360 gradi che ci conduce gradino per gradino lungo la tenebrosa scala della Torre".

In questi giorni l'associazione Famiglie Sma promuove la campagna annuale di raccolta fondi con il motto “Tutta un’altra SMA”, simbolo dei progressi compiuti dalla ricerca scientifica. E lo stesso motto sostiene anche il progetto MeravigliAMOci, volto a realizzare virtual tour in 3d per viaggiare attraverso la realtà virtuale.



Dopo la presentazione ufficiale, che si terrà lunedì 11 Ottobre alle 16 all’Auditorium Toniolo, il tour virtuale sarà visibile sul sito dell’Opera della Primaziale Pisana www.opapisa.it