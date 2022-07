Vietnam e industriali, lo sguardo a oriente

L'ambasciatore vietnamita in Italia ha visitato la Provincia di Pisa e l'Unione degli industriali. Pacini: "Rapporto concreto e veramente bilaterale"

PISA — Vietnam e Provincia di Pisa ancora più vicini. Nei giorni scorsi, infatti, su invito dell'Unione industriale pisana, l'ambasciatore vietnamita in Italia, Duong Hai Hung, ha incontrato le istituzioni e alcune delle principali attività del territorio.

La visita, favorita da Francesca Posarelli, presidente della Piccola e media impresa dell’Unione industriale e amministratrice delegata di Esanastri, della quale quest’anno ricorre il decennale del primo stabilimento in Vietnam, si è svolta alla presenza del presidente della Camera di commercio della Toscana nord ovest, Valter Tamburini e della presidente Patrizia Alma Pacini.

"Questo incontro rinsalda i rapporti tra le realtà produttive della nostra Provincia e il Vietnam, che ancora una volta dimostra grande apertura e volontà di coltivare un rapporto che sia a tutti gli effetti concreto e bilaterale - ha detto Pacini - se da un lato constatiamo l’interesse delle istituzioni vietnamite a proporsi come luogo di opportunità per le imprese toscane, dall’altro è un segnale di grande intelligenza il loro manifestato interesse a imparare da noi e a conoscere le opportunità offerte dal nostro territorio".

Il Vietnam è un Paese in costante crescita: negli ultimi 20 anni, infatti, ha mantenuto un tasso medio del 5% annuo ed è tra i primi per valore di export per le aziende, oltre a essere una delle realtà più dinamiche dell’area asiatica.

Alle aziende pisane presenti all’incontro sono state illustrate le diverse opportunità che il Vietnam offre per investimenti ed export, essendo oramai riconosciuto come un fondamentale hub del sud-est asiatico.