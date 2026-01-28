ZTL Arena-Porta a Lucca, ecco come iscriversi

Attiva dal weekend di Pisa-Milan, la ZTL sarà in funzione nei giorni delle partite casalinghe. Accesso consentito solo ai registrati su Pisamo

PISA — Entra nel vivo il percorso verso l’attivazione della nuova ZTL nel quartiere di Porta a Lucca, che scatterà in occasione delle gare interne del Pisa Sporting Club. Residenti e domiciliati nell’area interessata dovranno registrarsi online sul portale di Pisamo per ottenere gratuitamente l’autorizzazione all’accesso.

"Le telecamere saranno attive da due ore prima del fischio d’inizio fino al termine delle partite" ha spiegato il Comune. Il debutto operativo è previsto per il fine settimana del 14-15 Febbraio, in concomitanza con Pisa-Milan. È prevista una fase di pre-esercizio.

Chi ha già parcheggiato prima dell’orario di attivazione potrà comunque uscire liberamente. Nessuna restrizione per i motorini.

Per illustrare il funzionamento del nuovo sistema, è stato organizzato un incontro pubblico lunedì 9 Febbraio alle ore 18.30 nell’Aula Magna della scuola “Giuseppe Mazzini” in via Orazio Gentileschi.

L’autorizzazione si richiede tramite il sito www.pisamo.it, accedendo con SPID o CIE e seguendo la procedura indicata. Sono previste due voci: "Stadio Residenti ZTL" e "Stadio Domiciliati ZTL".

Per i residenti, occorre allegare il libretto di circolazione del veicolo intestato o in uso familiare. Per i domiciliati, serve il contratto d’affitto registrato o una visura catastale, oltre al libretto dell’auto e lo stato di famiglia.

Non devono fare nulla i residenti già in possesso del permesso ZSC, che consente sconti sulla sosta e genera automaticamente il permesso ZTL Stadio.

Accesso autorizzato anche per veicoli aziendali intestati a residenti o domiciliati, per disabili con CUDE e per familiari di persone con disabilità grave secondo la Legge 104/1992.

I varchi in entrata saranno posizionati in via Ugo Rindi, via Collodi, via Antonio Pisano, via Cecco di Pietro (1 e 2), via Angeli Pietro da Barga, via XXIV Maggio, viale Giovanni Pisano, via Randaccio, via di Gello, via Napoli, via Siracusa, via Palermo, via Olbia, via Lucchese, via Molise, via Luigi Bianchi e via Piave. I varchi in uscita, posizionati per dissuadere manovre scorrette, saranno in via Tommaso Pisano e via Marche.

Per dubbi o chiarimenti, è possibile contattare Pisamo al numero 0507062 dal lunedì al venerdì, ore 9-13.15 e 14.15-17, oppure scrivere a frontoffice@pisamo.it.