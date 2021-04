Presidio permanente all'aeroporto di Pisa

Come funziona il vaccino Johnson&Johnson in arrivo in Italia. A differenza degli altri è monodose

PISA — L'Unione sindacale di base ha attivato da questa mattina un presidio permanente dei lavoratori di fronte all'aeroporto "Galilei" di Pisa, per chiedere con più forza che Toscana Aeroporti Spa rinunci al progetto di vendere Toscana Aeroporti Handling, società cui fanno capo circa 450 addetti ai servizi di terra negli scali di Pisa e di Firenze Peretola.

La società aeroportuale ha infatti annunciato una "due diligence" di tre mesi a beneficio di una non ben precisata cordata di imprenditori interessata a rilevare TA Handling, con l'impegno di mantenere i livelli occupazionali per 24 mesi in caso di vendita. Una garanzia ritenuta inaccettabile dai sindacati, considerato il periodo di pandemia che stiamo vivendo da un lato e, dall'altro, il contributo da 10 milioni che Toscana Aeroporti ha ricevuto dalla Regione Toscana proprio al fine di tutelare i posti di lavoro.

Nei prossimi giorni è previsto in Prefettura a Firenze un incontro per la procedura di raffreddamento ma i sindacati non vi ripongono grandi speranze.

I sindacati - e non solo - chiedono anche che la Regione Toscana congeli l'erogazione del contributo, per convincere Toscana Aeroporti a rinunciare alla vendita del comparto handling. Al presidio, partecipato e aperto a tutti i lavoratori, hanno fatto visita questa mattina i consiglieri regionali Irene Galletti (M5s) e Diego Petrucci (Fdi), nonché il consigliere comunale Francesco Auletta (Diritti in Comune).

Tutto questo mentre si gioca anche la partita sul rinnovo del Cda di Toscana Aeoroporti, con il socio di maggioranza Corporacion America Italia pronto a modificare lo statuto e i soci di minoranza pubblici - fra i quali anche la Regione Toscana e il Comune di Pisa - chiamati a presentare i loro candidati.