Covid in calo, 60 nuovi casi e 5 decessi nel Pisano

In Toscana settimana di casi in discesa: 472 contro i 1.107 del bollettino precedente. Diminuiscono ricoveri e terapie intensive, riportati 16 decessi

PROVINCIA DI PISA — Nei Comuni del Pisano, così come riportato dal bollettino regionale relativo agli ultimi 7 giorni, sono stati rilevati 60 nuovi casi Covid, in netta diminuzione rispetto ai 192 della scorsa settimana.

In totale, in Toscana, sono state registrate 472 nuove positività: 251 confermate con tampone molecolare e le altre 221 con test rapido.

A oggi, mercoledì 17 Gennaio, sono ricoverate in ospedale 203 persone (143 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui 10 (2 in meno, meno 16,7%) si trovano in terapia intensiva. Infine, in 1.978 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.232 in meno rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda i decessi, in tutta la Regione ne sono stati riportati 16, dei quali 5 sono relativi a persone residenti in Provincia di Pisa.