Covid, nuovi casi dimezzati ma altri 11 decessi

Scendono le nuove positività nel Pisano, ma è ancora alto il numero dei morti. In Toscana oltre 1.100 nuovi casi e 32 decessi in totale

PROVINCIA DI PISA — Il bollettino regionale per l'aggiornamento sulla situazione Covid e relativo agli ultimi 7 giorni, per la Provincia di Pisa, ha messo in evidenza altri 192 casi Covid, meno della metà rispetto alla settimana precedente.

Complessivamente, in Toscana, sono 1.107 i nuovi casi di Covid: 469 confermati con tampone molecolare e gli altri 638 con test rapido.

A livello ospedaliero, invece, a oggi sono ricoverate 346 persone (122 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui 12 (11 in meno) si trovano in terapia intensiva. In 3.210, quindi, sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.276 in meno rispetto alla settimana precedente).

Infine, sono stati registrati 32 decessi in tutta la Regione, 11 dei quali sono relativi a persone residenti in Provincia di Pisa.