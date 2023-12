Covid, sotto i 500 nuovi casi ma altri 5 decessi

In Toscana i nuovi casi registrati negli ultimi 7 giorni sono quasi 3.500, mentre diminuiscono i ricoveri e le persone in terapia intensiva

PROVINCIA DI PISA — Meno nuovi contagiati in Provincia di Pisa, dove il bollettino settimanale della Regione ha rilevato 489 nuove positività, 11 in meno rispetto al precedente.

Nello stesso lasso di tempo, in Toscana, sono stati registrati 3.456 nuovi casi Covid: 1.010 confermati con tampone molecolare e gli altri 2.446 con test rapido.

A oggi sono ricoverate in ospedale 582 persone (31 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui 14 (7 in meno) si trovano in terapia intensiva. In 5.303, invece, sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (834 in più rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda i decessi, complessivamente ne sono stati riportati 38 in tutta la Regione, dei quali 5 relativi a persone residenti in Provincia di Pisa.