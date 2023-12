Covid, in Provincia 500 casi e 7 decessi

Nel bollettino regionale, oltre 3mila nuovi casi in Toscana in 7 giorni. In ospedale più ricoveri, ma uno in meno in terapia intensiva

PROVINCIA DI PISA — Sono 23 casi in meno rispetto a una settimana fa quelli riportati dal bollettino della Regione, che per la Provincia di Pisa ha registrato 500 nuovi casi Covid.

Complessivamente, in Toscana, sono stati individuati 3.196 nuovi casi, 945 confermati con tampone molecolare e gli altri 2.251 con test rapido.

A oggi sono ricoverate in ospedale 613 persone (72 in più rispetto alla settimana precedente), di cui 21 (1 in meno, meno 4,5%) si trovano in terapia intensiva. Quindi, in 4.469 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (425 in più rispetto alla settimana precedente).

Sono in aumento, rispetto a una settimana fa, il numero di decessi, che sono 47 in tutta la Toscana. In Provincia di Pisa, le vittime riportate sono 7.