Covid, in una settimana 15 decessi nel Pisano

Negli ultimi 7 giorni variazione minima per quanto riguarda i nuovi contagi, mentre aumentano i decessi registrati in Provincia: ecco gli ultimi dati

PROVINCIA DI PISA — Nel bollettino settimanale sull'andamento del Coronavirus, la Provincia di Pisa ha fatto registrare 241 nuovi casi, 4 in meno rispetto alla settimana precedente.

In totale, in Toscana, sono stati segnalati 2.056 nuovi casi: 651 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.405 con test rapido.

Negli ospedali della Regione, a oggi, sono 468 le persone ricoverate (63 in meno rispetto alla settimana precedente), delle quali 23 (7 in più, più 43,8%) si trovano in terapia intensiva. In 4.486 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (883 in meno rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda i decessi, invece, complessivamente ne sono stati registrati 38, ben 15 riferiti a persone residenti proprio in Provincia di Pisa.