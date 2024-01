Covid, nel Pisano 3 nuovi decessi e 15 casi

Assalto al portavalori in Sardegna: la colonna di fumo e le auto in coda

Negli ultimi 7 giorni in toscana oltre 200 nuovi contagi, ma diminuiscono i ricoveri, anche in terapia intensiva. Registrati altri 8 decessi

PROVINCIA DI PISA — Come riportato dal bollettino regionale relativo all'andamento del Coronavirus in Toscana, per quanto riguarda la Provincia di Pisa sono stati registrati 15 nuovi casi, in netta diminuzione rispetto alla settimana precedente.

Complessivamente, in Toscana, sono invece 203 i nuovi casi Covid: 106 confermati con tampone molecolare e gli altri 97 con test rapido.

In totale, a oggi sono ricoverate in ospedale 88 persone (29 in meno rispetto alla settimana precedente), di cui 2 (3 in meno) si trovano in terapia intensiva. Infine, 824 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (470 in meno rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda i decessi, in tutta la Regione ne sono stati riportati 8, dei quali 3 relativi a persone residenti in Provincia di Pisa.