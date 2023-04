Covid, oltre 30 nuovi casi e un decesso

L'amica di Julia Ituma in lacrime: «Non so se ci fosse del disagio. Ho il cuore spezzato, ancora non ci credo»

Nel bollettino di oggi, martedì 18 Aprile, sono stati riportati 353 casi Covid in tutta la Toscana. Registrati inoltre 3 nuovi decessi, uno nel Pisano

PROVINCIA DI PISA — Tra ieri e oggi, nei Comuni della Provincia di Pisa, sono stati registrati 33 nuovi casi Covid. Con questi, le positività riscontrate nel Pisano dall'inizio della pandemia sono 187.067.

In Toscana, complessivamente, sono invece 353 i nuovi casi di positività registrati nelle ultime 24 ore in Toscana: 65 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 288 con test rapido. Dunque, attualmente, risultano 7.376 positivi, +2% rispetto a ieri.

Di questi, 192 (3 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e, nello specifico, 11 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati riportati 3 nuovi decessi, dei quali uno relativo a una persona residente in Provincia di Pisa.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.