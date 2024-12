Il terremoto fa tremare un bar a Vanuatu: il momento della scossa ripreso dalle telecamere di sorveglianza Il terremoto fa tremare un bar a Vanuatu: il momento della scossa ripreso dalle telecamere di sorveglianza

Attualità giovedì 19 dicembre 2024 ore 10:30

Dal Bilancio della Regione risorse per due Comuni

L'aula del Consiglio regionale

Arrivano le risorse per due interventi: 400mila euro per riqualificare il Centro civico di Pomaia e 260mila per costruire una nuova palestra a Cenaia

PROVINCIA DI PISA — Sorridono Santa Luce e Crespina-Lorenzana. Nel Bilancio regionale 2025-2027, infatti, due emendamenti approvati e inseriti all'interno del quadro economico della Toscana porteranno ai due Comuni risorse importanti per altrettanti interventi. Il primo è riferito alla riqualificazione del Centro civico di Pomaia, per il quale è stato predisposto uno stanziamento complessivo di 400mila euro, distribuiti tra 2025 e 2026. La struttura, che nel passato aveva ospitato le aule della scuola elementare, da anni è stata riconvertita in centro polifunzionale al servizio della cittadinanza dotato di un ambulatorio di comunità, una piccola palestra attrezzata e spazi dove allestire i seggi elettorali. "Le risorse saranno impiegate per una completa ristrutturazione del plesso, con materiali ecocompatibili e con un ampio uso di legno e vetro per rendere più luminosi gli ambienti - ha spiegato la sindaca Giamila Carli assieme al presidente della Regione Eugenio Giani - l’intervento riguarderà sia la parte interna che esterna dell’edificio e sarà l’occasione per ingrandire gli spazi a disposizione della cittadinanza con la realizzazione di una sala in grado di ospitare incontri, dibattiti e piccole mostre". Il secondo emendamento, invece, porterà 260mila euro tra 2025 e 2026 per la costruzione della palestra di Cenaia, nel territorio comunale di Crespina-Lorenzana. Un intervento che colma la mancanza di adeguati spazi sportivi coperti e prevede la riqualificazione delle strutture esistenti assieme all’ampliamento del masterplan per la realizzazione di nuovi impianti. "Un’occasione - ha affermato il sindaco David Bacci - per incentivare la pratica sportiva, soprattutto a livello giovanile e incrementare la disponibilità di spazi aggregativi aperti in ogni periodo dell’anno e adatti a diversi discipline, dal calcio indoor al padel".