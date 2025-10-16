Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 16 ottobre 2025
Petrucci, "Sarò portavoce dei non rappresentati"
Politica giovedì 16 ottobre 2025 ore 12:25

Petrucci, "Sarò portavoce dei non rappresentati"

Diego Petrucci

Il consigliere di Fratelli d'Italia si candida a rappresentante di tutto il centrodestra: "Farò sentire le ragioni della nostra provincia"



PROVINCIA DI PISA — "Da unico eletto in provincia di Pisa per la minoranza mi metto a disposizione di tutti gli amministratori del centrodestra e di coloro che non si sentono rappresentati da questo governo regionale". Parola di Diego Petrucci, consigliere appena rieletto in quota Fratelli d'Italia e solo rappresentante dell'opposizione a fronte dei cinque consiglieri di maggioranza eletti nel Pisano: Nardini, Mazzeo, Eligi, Galletti e Ghimenti.

"Il mio numero di telefono è a disposizione di tutti e il mio impegno sarà costante e quotidiano - ha detto - nei prossimi cinque anni il mio lavoro sarà ancora più intenso. Tutto il centrodestra pisano, ma anche i tanti rappresentanti dei territori senza casacca di partito, potranno contare sulla mia voce in Consiglio regionale per portare le istanze e i problemi del nostro territorio. Avere in minoranza un rappresentante con esperienza e conoscenza della macchina regionale sarà essenziale per far sentire le ragioni della nostra provincia".

"In questo contesto, sarò la voce di chi non si riconosce in questo governo regionale - ha concluso - farò opposizione con serietà e senza pregiudizi, pronto a dire no quando serve, ma anche sì quando le proposte saranno utili ai cittadini toscani. L’obiettivo resta sempre lo stesso: difendere la nostra provincia e lavorare per il bene della Toscana".

