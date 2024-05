Club Scherma Navacchio, Lucrezia è d'argento

Depardieu si alza per andare da Barillari in un video esclusivo di Adnkronos

Tutti i risultati della società di scherma al Gran Premio Giovanissimi di Riccione, dove hanno preso parte oltre 3mila atleti da tutta Italia

RICCIONE — Al 60esimo Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" di Riccione, vero e proprio campionato italiano per le categorie Under 14 della scherma, tra i quasi 3.200 atleti che si sono sfidati in 8 giorni di gara c'erano anche quelli del Circolo Scherma Navacchio, che ha portato in pedana ben 20 giovani.

Tra i risultati ottenuti spicca il secondo posto ottenuto da Lucrezia Menici nel fioretto categoria ragazze classe 2001, in una gara partecipata da ben 102 atlete di tutta Italia. Nella medesima specialità, nella categoria bambine, 29° posto per Viola Rosellini e 41° per Rebecca Lammardo, mentre nei pari età categoria maschi Andrea Bellani ha terminato la gara al 48° posto.

Per le categorie giovanissime e giovanissimi, nati cioè nel 2012, nella prova femminile Vittoria Cerrai ha chiuso 92esima, mentre in quella maschile 27° classificato Dario Banchini e 46° Davide Ascenzi. Inoltre, nella categoria ragazze dove Menici ha conquistato l'argento, ha partecipato anche Mia Mazzoni, 49esima.

Nei pari età categoria ragazzi buon 14° posto per Ludovico Bafanelli, 37° Leonardo Menici, 69° Giulio Scaramucci e 117° Mattia Screti. Numerosa la presenza degli atleti del Club anche per i nati 2010 nella categoria allievi: nella prova femminile 13° posto per Giulia Landucci e 31° per Sabrina Raspi, mentre Carlotta Coli e Caterina Biondi hanno terminato rispettivamente al 47° e 58° posto. Nei pari età, categoria allievi ottimo 16° posto di Luca Bellani, mentre Damiano Ricciardi ha ottenuto il 51° posto, seguito da Francesco Corigliano 59° e Filippo Scarselli 82°. Infine, nelle prove di spada, si sono classificato al 66° posto Giulio Scaramucci categoria allievi, 131° posto Caterina Biondi categoria allieve e 152° posto per Davide Ascenzi, categoria giovanissimi.

Risultati che, in totale, hanno consegnato al Circolo Scherma Navacchio il 21° posto in Italia nella classifica per società, terza in tutta la Toscana dietro a due società importanti come il Club Scherma "Antonio Di Ciolo" e il Fides Livorno, e addirittura prima società toscana per il fioretto.