Ryanair rilancia con due nuove rotte pisane

Il vettore irlandese annuncia Amman e Varsavia, 8 aerei basati e 4,5 milioni di passeggeri l’anno. Toscana Aeroporti, “Partnership solida”.

PISA — Ryanair rafforza la propria presenza all’aeroporto “Galileo Galilei” presentando l’operativo invernale 2025: 37 rotte complessive, due delle quali nuove, verso Amman e Varsavia. Otto gli aerei basati a Pisa, per un investimento complessivo da 800 milioni di dollari e una previsione di 4,5 milioni di passeggeri l’anno.

L’annuncio, arrivato il 14 Ottobre, conferma il ruolo centrale dello scalo pisano nella strategia della compagnia irlandese, che opera da qui da 27 anni, con oltre 57 milioni di passeggeri trasportati complessivamente.

“In qualità di compagnia aerea numero uno in Italia – ha detto Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair – siamo lieti di presentare il nostro operativo invernale 2025 da Pisa, con 37 rotte e oltre 400 voli settimanali. Le nuove destinazioni di Amman e Varsavia riflettono l’impegno costante di Ryanair nello sviluppo del traffico e del turismo in Toscana e a Pisa”.

Francioni ha poi aggiunto, “Rinnoviamo l’appello al Governo italiano e alle Regioni per l’abolizione dell’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Dove è già stata eliminata, come in Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, si sono registrati chiari risultati in termini di crescita, occupazione e connettività. Se la misura fosse estesa a tutto il Paese, Ryanair investirebbe ulteriori 4 miliardi di dollari, con 40 nuovi aeromobili e 250 nuove rotte”.

Soddisfazione anche da parte di Toscana Aeroporti, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione con Ryanair, “L’offerta invernale conferma la strategicità dello scalo pisano e la solidità della nostra partnership, che si inserisce in un piano di sviluppo comune. Stiamo lavorando all’ampliamento e alla ristrutturazione del terminal, con una prima fase di lavori che si concluderà entro la summer 2026. Si tratta di un investimento da 70 milioni di euro, destinato a rendere il Galilei sempre più efficiente e competitivo”.

Per celebrare il nuovo operativo, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 21,99 euro per viaggi fino al 18 Dicembre, disponibili sul sito ufficiale della compagnia.