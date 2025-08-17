Attualità domenica 17 agosto 2025 ore 15:00
Bando per tutela animali
Avviso rivolto al Terzo Settore, 2.500 euro per il triennio 2025-2027. Paolicchi, “Servizio h24 per emergenze e prevenzione”
SAN GIULIANO TERME — Il Comune di San Giuliano Terme ha aperto il bando per l’affidamento del servizio di tutela degli animali e controllo del randagismo. L’avviso, destinato agli enti del Terzo Settore, prevede un contributo complessivo di 2.500 euro per il triennio 2025-2027 e punta a individuare un partner qualificato capace di garantire reperibilità continua e interventi tempestivi.
Il progetto si inserisce nel Regolamento comunale approvato nel 2008, che riconosce a tutte le specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. In oltre quindici anni di applicazione, questo strumento ha permesso di affrontare segnalazioni e criticità provenienti da cittadini e associazioni.
L’associazione che sarà selezionata dovrà occuparsi di più attività: supporto al Servizio Ambiente, recupero e trasporto di animali in emergenze di protezione civile, gestione delle colonie feline per le sterilizzazioni, soccorso di cani abbandonati o maltrattati, trasporto di animali esotici verso centri specializzati. Sono previsti inoltre un servizio telefonico h24, il sostegno alle forze dell’ordine e agli uffici veterinari, campagne informative e promozione delle adozioni in collaborazione con il canile intercomunale “Soffio di vento”.
“Con questo bando – ha affermato l’assessora alla Tutela degli Animali Roberta Paolicchi – compiamo un passo importante per rafforzare la rete di protezione animale sul nostro territorio. Cerchiamo un partner affidabile che possa unire capacità di intervento, sensibilità e competenza, offrendo un servizio h24 che copra dalle emergenze agli aspetti di educazione e prevenzione”.
“La tutela degli animali – ha aggiunto Paolicchi – è un impegno concreto che passa da interventi rapidi in caso di necessità e da un costante lavoro di sensibilizzazione della comunità. La collaborazione con il Terzo Settore è essenziale per unire forze, competenze e risorse a beneficio del benessere animale e di una convivenza rispettosa tra cittadini e animali”.
Possono partecipare gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS da almeno sei mesi, con sede o operatività in Toscana, in possesso di competenze adeguate, requisiti di moralità professionale e copertura assicurativa. Le domande devono essere inviate via PEC a comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it entro le ore 10 di Lunedì 22 Settembre 2025. L’affidamento avrà durata fino al 31 Dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per due anni
