Donne e scienza, un parco intitolato a Marie Curie

La scienziata, prima donna a ricevere il premio Nobel, condusse degli studi sulle acque termali di San Giuliano per misurarne il tasso di radioattività

SAN GIULIANO TERME — San Giuliano Terme rende omaggio a Marie Curie intitolandole un parco e dedicandole una installazione e un convegno. A Maria Sklodowska Curie, prima donna a ricevere il Premio Nobel, prima per la fisica nel 1903 e poi per la chimica nel 1911, sarà intitolato uno spazio pubblico attrezzato in via Marx a San Martino Ulmiano, di fronte alla scuola materna.

“Vogliamo ricordare il legame tra una grandissima scienziata e il nostro territorio: proprio sulle acque termali di San Giuliano Marie Sklodowska Curie venne a fare degli studi per misurarne il tasso di radioattività – afferma l'assessore alla Rigenerazione urbana Matteo Cecchelli –. Marie Curie è stata una donna che ha contribuito intensamente al progresso dell'umanità, indubbiamente un esempio da cui prendere spunto".

L'appuntamento a San Giuliano Terme è per giovedì 7 Marzo, prima con l'inaugurazione del parco e dell'opera commemorativa (alle 15,30) e poi con il convegno (alle 16,30 in sala consiliare) dal titolo "Maria Sklodowska Curie e il suo esempio come donna nella scienza" con Valentina Domenici, docente di chimica-fisica del dipartimento di chimica e chimica industriale dell'università di Pisa; Lorenzo Di Bari, docente di Chimica Organica del dipartimento di chimica e chimica industriale dell'università di Pisa e Agnieszka Stefaniak-Hrycko, direttrice dell'Accademia polacca delle scienze di Roma.

"La presenza nel nostro Comune di uno spazio che ricorda una donna fautrice del progresso scientifico, i cui studi sono ancora oggi un patrimonio inestimabile, è motivo di orgoglio e di esortazione per le giovani generazioni e mi piace anche sottolineare come il parco di trovi di fronte all'imbocco con via Pierre Curie, che della scienziata fu coniuge – afferma l'assessore all'Ambiente Filippo Pancrazzi –. Proseguiamo nella valorizzazione dei nostri spazi pubblici attrezzati, aree a verde e aree picnic, in molte di queste abbiamo migliorato l'offerta di attrezzature che avevano bisogno di essere rinnovate o incrementate, oltre alle strutture calisthenics per l'attività fisica e sportiva all'aria aperta. Nel territorio comunale stiamo inoltre attuando un piano sia di nuove piantumazioni, sia di sostituzione di piante non più sicure".