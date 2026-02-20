Furti in sequenza, il sindaco chiama la Prefettura

Ladri in azione tra Metato e le altre frazioni: Cecchelli chiede al prefetto di convocare il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

SAN GIULIANO TERME — Una escalation di furti in abitazione sul territorio comunale, da Metato alle altre frazioni, che ha spinto il sindaco Matteo Cecchelli a richiedere al prefetto Maria Luisa d'Alessandro la convocazione urgente del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

È quanto sta accadendo, da giorni, nel territorio sangiulianese, con oltre 200 cittadini che hanno firmato una petizione per la chiedere maggiore sicurezza. "Hanno ragione - ha affermato il sindaco - c’è bisogno di un aumento immediato delle attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine e, su questo, abbiamo chiesto, non solo rassicurazioni, ma anche interventi immediati. La Polizia Locale, nonostante l’impegno, da sola non basta: d’altronde, come dovrebbe essere noto a tutti, la sicurezza compete allo Stato, mentre i Comuni concorrono a sostegno e non dovrebbero essere l’unica risposta presente sui territori".

La richiesta inviata alla Prefettura arriva dopo la lettera d’inizio Dicembre, inviata anche alla Questura e al Comando provinciale dei Carabinieri, proprio per richiedere un potenziamento dei controlli ma anche informazioni. "Dopo aver ricevuto alcune segnalazioni di cittadini chiesi di conoscere il numero delle denunce per furti avvenuti nel territorio comunale negli ultimi mesi, la dotazione di personale effettivamente presente nelle caserme dei Carabinieri di San Giuliano Terme e Pontasserchio e il numero delle pattuglie impegnate in attività di controllo, sia diurno che soprattutto notturno - ha ricordato Cecchelli - dati fondamentali per capire che cosa sta accadendo, ma siamo ancora in attesa di una risposta nel merito".

"Lungi da me puntare il dito contro il personale in servizio sul territorio - ha proseguito - nonostante i proclami del Governo, il territorio è stato abbandonato e la sicurezza scaricata totalmente sulle amministrazioni comunali. Mancano personale e mezzi nelle stazioni dei Carabinieri. La stessa Questura, in un incontro che abbiamo avuto nei mesi scorsi, confermò gli enormi limiti di personale tanto che Polizia e Carabinieri sono, spesso, costretti a passare gli interventi di loro competenza alla Municipale".

Eppure il fenomeno va fermato: “Va messo uno stop all’escalation dei furti, mi aspetto una risposta positiva di impegno per il territorio di San Giuliano Terme valutando insieme tutte le azioni che possono essere messe immediatamente in campo”.

Il sindaco evita, invece, di entrare direttamente nella polemica politica. "Le parole della consigliera Mazzarri? La risposta gliel'hanno già data i cittadini e io la condivido totalmente". Gli estensori della petizione, infatti, hanno ribadito di "essere semplicemente un gruppo di cittadini che chiede sicurezza, attenzioni e risposte e tale deve rimanere senza colore politico e senza che qualche politico di turno si erga a paladino facendoci credere che ci protegge".