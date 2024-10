Il Punto digitale facile apre in Municipio

Inaugurata la "porta d'accesso" verso i servizi della Pubblica Amministrazione per i cittadini con minore dimestichezza nell'uso del digitale

SAN GIULIANO TERME — Tra i Punti digitali facili della Toscana vi è anche quello di San Giuliano Terme, ufficialmente inaugurato nei locali municipali in via Niccolini e che sarà gestito da Arci.

"Siamo molto soddisfatti di questo taglio del nastro - ha detto il sindaco Matteo Cecchelli - abbiamo lavorato già nella precedente Giunta per rendere più facile la vita a chi ha bisogno di mettersi al passo dal punto di vista informatico e digitale: penso soprattutto alle persone anziane e a tutti coloro che non hanno avuto l'opportunità di avvalersi di una cultura digitale. Proseguiamo nelle politiche volte a non lasciare indietro nessuno".

Già nella precedente legislatura, infatti, a seguire l'iter era stato l'attuale vicesindaco, Francesco Corucci. "Si tratta di un importante suggello sul quale abbiamo voluto fortemente investire - ha commentato - il divario digitale è un problema sociale che può essere erroneamente considerato secondario, ma che ha una fondamentale importanza per evitare l'isolamento delle persone che hanno difficile accesso agli strumenti e alle procedure digitali".

Il servizio, infatti, garantisce ai cittadini la possibilità di fruire di formazione e supporto personalizzato anche individuale, erogata direttamente o su prenotazione, per accompagnarli nell’utilizzo dei servizi on line della pubblica amministrazione.

"I Punti digitale facile sono luoghi fisici nei quali i cittadini sono aiutati dai facilitatori digitali - spiega l'assessore Marco Balatresi - che grazie alle loro competenze possono aiutarli nell’uso di internet e degli strumenti digitali, supportando lo sviluppo delle competenze di base delle persone, ovvero quelle che permettono l’inclusione digitale: l’accesso ai servizi on line, in primo luogo quelli della Pubblica Amministrazione, e accompagnare i singoli cittadini attraverso il supporto e l’orientamento".

"Arci Servizio civile di Pisa è da sempre un’associazione che si occupa contemporaneamente della formazione di giovani donne e uomini nei campi più diversi del vivere quotidiano e contemporaneamente di fare progettazione sociale e territoriale - ha concluso il presidente di Arci servizio civile Pisa Verter Tursi - non potevamo per questo mancare all’appuntamento con una coprogettazione regionale che si poneva l’obiettivo di accrescere il livello di preparazione e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, nessuno escluso".