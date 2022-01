I lavori sulla rete idrica chiudono i rubinetti

Durante un intervento in alcune vie di Molina di Quosa sarà sospesa l'erogazione idrica. Ecco dove e quando mancherà l'acqua

SAN GIULIANO TERME — Per lavori sulla rete idrica, lunedì 17 Gennaio, dalle 13 alle 15, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti strade di Molina di Quosa: via Don Sturzo (nel tratto compreso tra via Adriani e la strada statale Abetone), via delle Magnolie, via Repetti, e lungo la strada statale Abetone nei soli tratti dell’abitato di Molina di Quosa e di quello tra via Don Sturzo e via delle Magnolie.

Lo annuncia Acque spa comunicando inoltre che al ripristino del servizio potrebbero verificarsi dei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a martedì 18 gennaio con le stesse modalità.