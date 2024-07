Pallavolista muore dopo un malore al torneo

Da alcuni giorni l'atleta, originario della provincia di Lecco, era ricoverato all'ospedale di Pisa. Profondo cordoglio nel mondo del volley

SAN GIULIANO TERME — Sabato il malore durante un torneo di volley a San Giuliano Terme, poi il ricovero all'ospedale di Pisa e oggi il tragico epilogo. A perdere la vita un giocatore di pallavolo di 32 anni, Danilo Cremona, originario del lecchese e conosciuto nel mondo del volley come "Corry".

La prematura scomparsa dell'atleta ha destato profondo cordoglio nel mondo della pallavolo. Due anni fa aveva conquistato la serie B con la maglia del Desio Volley.

"Impossibile - scrive la Desio Volley sulla propria pagina Facebook- colmare un dolore e un vuoto così grande e profondo. Tutta la Dvb si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immensa tristezza".

Sempre ai social le parole di cordoglio del Volley Brianza est: "Tutto il Volley Brianza Est - si legge in un post della squadra- si stringe in un forte abbraccio alla famiglia di Danilo Cremona, venuto a mancare oggi dopo essere stato colto da un grave malore mentre disputava un torneo di volley in Toscana. Danilo, classe 1991, ha giocato per due stagioni nella nostra serie B2. Ciao Corry".