Scuola, riparte il servizio di attraversamento

Torna l'iniziativa promossa dal Comune, coordinata dalla Polizia municipale in collaborazione con la Pubblica assistenza e la Misericordia

SAN GIULIANO TERME — Con l’inizio del nuovo anno scolastico riparte il servizio di assistenza agli attraversamenti stradali vicino alle scuole. L’iniziativa, promossa dal Comune di San Giuliano Terme e coordinata dalla Polizia municipale, si avvale stavolta anche della collaborazione nata dalla convenzione stipulata dall'amministrazione comunale con la Pubblica assistenza di Pisa e della Misericordia del lungomonte pisano, a seguito della manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 8 Agosto.

L’attività prenderà avvio in maniera progressiva: dal 15 Settembre nelle scuole secondarie di primo grado di San Giuliano Terme e Pontasserchio e alla scuola dell’infanzia di Gello, dal 22 Settembre nelle scuole primarie di Asciano, Mezzana e Pappiana e infine, dal 29 Settembre, sarà operativo presso le primarie di San Giuliano Terme e Metato.

Le associazioni di volontariato convenzionate garantiranno la presenza dei propri volontari in corrispondenza dei principali attraversamenti pedonali utilizzati da studentesse e studenti. Per favorire l’avvio del servizio in piena sicurezza, la Municipale affiancherà i volontari nei primi giorni di scuola, in modo da assicurare la corretta gestione dei flussi e accompagnare la fase di rodaggio. I volontari coinvolti, formati dalla Polizia Municipale in conformità al Codice della strada, presidieranno gli attraversamenti più critici nelle fasce orarie di entrata e uscita, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di studenti e famiglie, regolando i flussi di traffico nei momenti di maggiore concentrazione.

“Questo progetto rappresenta un segno tangibile dell’attenzione che rivolgiamo alla sicurezza scolastica in tutte le sue forme - ha dichiarato l’assessora all’istruzione e all’edilizia scolastica Fabiana Coli - tanto che il servizio accompagnerà l’intero anno scolastico, offrendo protezione ai più piccoli e serenità ai genitori, grazie a una presenza costante e qualificata nei punti più delicati della viabilità cittadina”.

"Ancora una volta – ha aggiunto l’assessore alla Polizia municipale Marco Balatresi – la collaborazione tra istituzioni e mondo del volontariato si traduce in un beneficio concreto per la comunità: un esempio virtuoso di come la solidarietà possa rafforzare la sicurezza e la qualità della vita quotidiana dei nostri cittadini. Ringraziamo Pubblica Assistenza e Misericordia del Lungomonte per la disponibilità, così come la Municipale, nelle figure del comandante Nocchi e della vicecomandante Taccini, che garantirà un supporto fondamentale di formazione ed affiancamento nella fase di avvio del servizio".