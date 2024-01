Santa Chiara e viabilità, 23 milioni per Pisa

Assalto al portavalori in Sardegna: la colonna di fumo e le auto in coda

Dal Fondo di sviluppo e coesione pioggia di investimenti per il nuovo polo sanitario, la viabilità collegata e altri due interventi in città

PISA — Da una parte l'ospedale Santa Chiara, dall'altra la viabilità. Su questi due binari viaggeranno gli oltre 23 milioni di euro di investimenti che riguarderanno Pisa grazie all'impiego delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, in partenza da Febbraio.

Dei 683 milioni complessivi, 15 interessano, appunto, l’appalto principale del nuovo Santa Chiara, mentre 5,9 riguardano la viabilità di raccordo tra il polo ospedaliero, la statale 12 del Brennero, l’Aurelia a la provinciale 2 Vicarese nel tratto ta Cisanello e Madonna dell’Acqua.

"Si tratta di un intervento duplice - ha spiegato il presidente della Toscana, Eugenio Giani - per un progetto di edilizia sanitaria tra i più importanti nella regione con la certezza, una volta che saranno completati i lavori, di poter contare su uno degli ospedali più innovativi e specializzati d’Europa".

Nell'attesa, proprio nella giornata di oggi, mercoledì 31 Gennaio, sono stati inaugurati insieme al sindaco Michele Conti il nuovo edificio ad alta tecnologia, dedicato all’isolamento e alla gestione dei pazienti infettivi, e 12 posti di terapia semi-intensiva distribuiti in quattro camere, utilizzabili all’occorrenza anche come letti di intensiva.

"Un piccolo assaggio del nuovo ospedale, con ambienti figli anche dell’esperienza vissuta con il Covid - ha aggiunto Giani - il complesso del nuovo ospedale Santa Chiara sarà completato entro il 2025. La spesa per la costruzione dei nuovi edifici e l’adeguamento dei vecchi supera i 250 milioni di euro, integrati dai fondi necessari per far fronte all’imprevedibile impennata dei prezzi; a questi si aggiungono 130 milioni per la gestione e manutenzione nei primi 9 anni".

A completare il pacchetto da più di 23 milioni di euro, infine, ci sono gli interventi di ristrutturazione della residenza universitaria "Fascetti", per 669mila euro, e un recupero edilizio a Sant’Emerte per farne alloggi di edilizia residenziale pubblica, per una spesa da 1,5 milioni.