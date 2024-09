Gonfalone d'Argento per il Lama Tzong Khapa

L'istituto per lo studio e la pratica del buddhismo tibetano riceverà la massima onorificenza del Consiglio regionale della Toscana

SANTA LUCE — Il centro internazionale per lo studio e la pratica del buddhismo tibetano, il Lama Tzong Khapa di Pomaia, nel comune di Santa Luce, riceverà il Gonfalone d'Argento, l'onorificenza del Consiglio regionale della Toscana.

"L'istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia è un luogo di straordinaria pace e accoglienza che da circa 50 anni è presente sul nostro territorio e apre le proprie porte a persone di qualunque etnia, nazionalità e religione - ha affermato il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo - ho avuto il piacere, in questi anni di impegno politico, di conoscere personalmente il centro, di incontrare le persone dell’associazione e i monaci che lo frequentano e di apprezzarne le molte iniziative che hanno richiamato tanta gente, non solo dalla nostra regione".

"Per tutte queste ragioni ritengo che il Gonfalone d’Argento, massima onorificenza del Consiglio regionale, rappresenti non solo un meritato riconoscimento, ma anche un doveroso ringraziamento all’Istituto per il contributo prezioso volto a costruire quel nuovo umanesimo - ha concluso - fondato sui valori della pace, del rispetto, della centralità della persona in tutte le sue dimensioni, di cui il mondo odierno ha tanto bisogno".

Il riconoscimento è stato proposto dal consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza, il consigliere regionale Diego Petrucci. "Sono orgoglioso e onorato che il Consiglio regionale abbia accettato la mia proposta - ha detto - a Pomaia sorgerà il più grande monastero buddista d'Italia, interamente costruito su roccia, così come vuole la tradizione tibetana. Siamo fieri che questa comunità abbia scelto il nostro territorio per fondare una struttura che diventerà un punto di riferimento per i fedeli di tutta Europa".

In attesa della consegna ufficiale, intanto, da domani, 13 Settembre, e fino al 15, a Pomaia si terrà la quarta edizione del Festival del Tibet: un'occasione per conoscere da vicino questo Paese, la sua storia travagliata, la sua bellezza, e al quale parteciperanno anche maestri qualificati di provenienza internazionale.