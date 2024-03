Il video della protesta pro-Gaza vicino al teatro degli Oscar: gli attori in abito da sera si fanno strada tra i manifestanti Il video della protesta pro-Gaza vicino al teatro degli Oscar: gli attori in abito da sera si fanno strada tra i manifestanti

Attualità lunedì 11 marzo 2024 ore 08:57

Un nido sul lago per far tornare il falco pescatore

Già presenza costante in tutte le stagioni come migratore, questa specie è fondamentale per l'equilibrio dell'ecosistema acquatico

SANTA LUCE — Nel lago di Santa Luce è stato realizzato un nuovo nido artificiale pensato per il falco pescatore. Già presenza costante in tutte le stagioni come migratore, questa specie è di fondamentale importanza per la ricostituzione della complessa piramide alimentare che caratterizza gli ecosistemi acquatici, di cui questa specie rappresenta il vertice. Da qui l'idea di realizzare una piattaforma in legno, un nido artificiale che favorisca la colonizzazione del lago della Riserva naturale Santa Luce da parte di questo questo volatile, oggi nidificante soltanto con alcune coppie nel Parco della Maremma (grazie a un progetto di reintroduzione) e una coppia in Sardegna. Il progetto è realizzato grazie al sostegno di Solvay, è stato presentato nei giorni scorsi nel centro visite della Riserva naturale Santa Luce, gestita dalla Regione Toscana e dalla Lipu Odv. Il ritorno del falco pescatore nel lago di Santa Luce, dove peraltro ha già una "A tal fine – hanno spiegato Silvia Mascagni, responsabile Lipu della Riserva, e Andrea Daina Palermo, dipendente Solvay e volontario della Lipu - è stato posizionato un nido artificiale accanto a un albero della sponda est del lago utilizzato di frequente dal falco pescatore durante le sue soste nella zona. Il nido presenta anche una sagoma artificiale di falco, una strategia già sperimentata con successo nella vicina Corsica, dove il falco pescatore si riproduce, e utile per attrare gli individui della specie e stimolarne la nidificazione". “Questa iniziativa – ha aggiunto Alessandro Polinori, Presidente della Lipu – è di particolare importanza conservazionistica perché la Riserva si colloca lungo la rotta migratoria toscana del falco pescatore e per la vicinanza all’area del Parco della Maremma dove sono già presenti alcune coppie, fattori che possono favorire il ritorno della specie nella riserva".