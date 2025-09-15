Questo sito contribuisce alla audience di 
lunedì 15 settembre 2025
Attualità lunedì 15 settembre 2025 ore 08:30

Scuole pisane, un minuto per Gaza

Licei e istituti della provincia hanno aderito all’iniziativa di solidarietà. "Non basta, ma è un buon inizio contro la guerra".



PISA — Alle 10:10 di oggi molte scuole della provincia rispetteranno un minuto di silenzio in memoria delle vittime della guerra in Palestina. L’iniziativa, lanciata da “Scuola di Pace” del Piemonte e sostenuta da docenti per Gaza e dall’Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, ha raccolto numerose adesioni anche nel nostro territorio.

A Pisa hanno partecipato il Liceo Dini, l’IIS Galilei Pacinotti e il Liceo Artistico Russoli. A Cascina si sono fermati l’IIS Pesenti e gli istituti comprensivi Borsellino e De Andrè, mentre a Pontedera ha aderito l’IPSIA Pacinotti. Il Liceo Carducci ha scelto di formalizzare l’adesione con una delibera del collegio docenti: "Il nostro istituto rispetterà un minuto di silenzio per ricordare le migliaia di bambini e bambine, studenti e insegnanti che non andranno più a scuola perché colpiti da ordigni di guerra", hanno fatto sapere.

Dall’Osservatorio pisano è arrivata una riflessione più ampia: "Non basta la pace, occorre una pace giusta. La scuola, se vuole preparare il futuro, non può non partire dall’articolo 11 della Costituzione e dal ripudio della guerra". Un messaggio chiaro contro la normalizzazione della violenza e a favore di un impegno attivo degli istituti scolastici.

"Un minuto di silenzio non basta – scrivono le scuole in una nota – ma è un buon inizio. Serve non voltarsi dall’altra parte e stare accanto a chi pratica solidarietà dal basso".

Michele Bufalino
