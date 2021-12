Servizio civile, due posti a Vecchiano

Figliuolo: «Le file per i tamponi? Gli italiani fanno code anche per il Black Friday, serve pazienza»

C'è tempo fino al 26 Gennaio per fare domanda per il progetto realizzato da Arci "L'ambiente è una risorsa da rispettare"

VECCHIANO — Anche per il 2022 il progetto "L'ambiente è una risorsa da rispettare" destina a Vecchiano due posti per il servizio civile universale. Per candidarsi c'è tempo fino alle 14 del 26 Gennaio.

"Il progetto rientra, come di consueto, tra quelli realizzati da Arci servizio civile Pisa e dei 6 posti disponibili su tutto il territorio provinciale, 2 sono destinati a Vecchiano - sottolineano il sindaco Massimiliano Angori e l'assessora all'ambiente Mina Canarini -. Proseguiamo dunque questa fortunata esperienza per il nostro Ente, essendo giunti ormai al terzo anno di fila che ci avvaliamo della collaborazione di questi ragazzi e ragazze, una collaborazione che si è dimostrata preziosissima e che per loro rappresenta una bella esperienza, di 12 mesi, per i giovani tra i 18 e i 28 anni che decidono di fare domanda".

Il progetto, aggiungono Angori e Canarini "Ha alla base i principi cardine dell'educazione ambientale e della cittadinanza attiva, e quindi della messa in atto di azioni che mirino alla riqualificazione dei luoghi del nostro territorio, promuovendo il cambiamento dei comportamenti singoli e collettivi a favore di una fruizione sicura e rispettosa della bellezza e del valore dei nostri luoghi, dai monti al mare”

“Noi, ovviamente, riteniamo che il servizio civile sia davvero un’opportunità per chi lo fa e per chi lo promuove, perché è un’occasione di crescita collettiva, che mira a rinsaldare i legami e la rete reale, nelle sue molteplici sfaccettature", concludono.