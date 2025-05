Sicurezza a Pisa, il Siulp chiede ancora rinforzi

Il sindacato di polizia, “Serve un innalzamento di fascia per la Questura, non bastano più promesse”

PISA — “Non possiamo più aspettare, servono risposte concrete”. È un appello diretto quello lanciato dal Siulp di Pisa che, con una nuova nota ufficiale, torna a chiedere con urgenza l’innalzamento di fascia per la Questura cittadina. Una proposta già avanzata nel 2022 e rimasta inascoltata, secondo il sindacato, nonostante le promesse pubbliche arrivate da più fronti politici e istituzionali.

"Si continua a parlare di sicurezza e di valorizzazione del territorio – ha scritto in una nota il sindacato – ma le risposte concrete non arrivano. In questi anni si è preferito discutere di soluzioni di facciata, come l’ipotetico spostamento dei locali, invece di affrontare alla radice la questione del rafforzamento dell’organico e delle dotazioni".

Secondo il Siulp, il potenziamento della struttura non è solo una richiesta per tamponare le carenze attuali, ma un investimento strategico per un territorio sempre più complesso e centrale. "Pisa non è una città qualsiasi – si legge nella nota – ha un patrimonio artistico e culturale riconosciuto nel mondo, uno snodo ferroviario cruciale, un aeroporto tra i principali del Paese e un sistema universitario e sanitario di primo piano".

In questo scenario, la recente promozione del Pisa in Serie A rischia di mettere ancora più pressione su un sistema già sotto stress. "Siamo felici per il risultato sportivo – commenta Biagini – ma non possiamo ignorare che questo comporterà un aumento esponenziale di eventi e presenze, con inevitabili riflessi sull’impegno delle forze dell’ordine. E con un organico inadeguato si rischia di non garantire né l’ordinario né lo straordinario".

Il Siulp chiede dunque che le promesse fatte da rappresentanti politici e istituzionali si trasformino finalmente in azioni concrete. "Abbiamo bisogno di un riconoscimento formale che tenga conto del ruolo reale che questa città svolge – conclude la segretaria – e di uno scatto in avanti per garantire una vera strategia di sicurezza e prevenzione. Le chiacchiere non bastano più".