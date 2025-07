Simeone più vicino al Pisa, Lucca solo un milione

Stevie Wonder contro chi insinua che non sia veramente cieco: «Lo sono dalla nascita ma vedo molto più di voi, è stata una benedizione»

La clausola segreta nel contratto tra Pisa e Udinese sulla cessione di Lucca al Napoli. Intanto la trattativa per Simeone si avvicina alla svolta

PISA — Le trattative per portare Giovanni Simeone a Pisa si sono intensificate e, dopo giorni di stallo, sembrano finalmente poter arrivare a un punto di svolta. Il club nerazzurro si sta muovendo con decisione per chiudere con il Napoli entro la fine del ritiro di Morgex. Le condizioni sembrano più favorevoli, anche grazie a una nuova apertura degli azzurri che spingono per inserire Zerbin nella trattativa. L’accordo, se tutto andrà al posto giusto, potrebbe concretizzarsi già prima di Agosto.

Il Pisa non aspetta Lucca. Anche se le due operazioni sono legate da una linea narrativa comune, la società toscana ha fatto sapere che è pronta a chiudere per Simeone a prescindere dalla vicenda legata alla cessione dell’ex attaccante nerazzurro, oggi all’Udinese, al Napoli. Su quest’ultimo fronte, si è scoperta una clausola che cambia tutto.

Contrariamente a quanto creduto finora, il Pisa non incasserà il 10% sull’intera somma che l’Udinese riceverà per il trasferimento di Lucca, ma solo su una parte. Nel contratto originario era infatti presente una clausola nascosta: il 10% è riconosciuto solo sui primi 10 milioni netti di una futura vendita. In pratica, anche se l’operazione vale 35 milioni, al Pisa spetta solo un milione. Un dettaglio rimasto nell’ombra e che ha smentito tutte le stime precedenti, anche quelle circolate negli ambienti giornalistici.

Nel frattempo, si muove tutto il resto. Denoon è arrivato in città per le visite mediche: è il primo colpo ufficiale del mercato. Per Scuffet si va verso la chiusura: l’accordo biennale è vicino e il portiere arriverà a titolo definitivo come secondo. Sul fronte argentino, il Pisa è pronto a rilanciare per Troilo con un’offerta da 5 milioni e lavora per sbloccare l’arrivo di Vignolo entro il weekend. Per Siebert invece tutto fermo, con il Fortuna che ha ribadito il proprio no.