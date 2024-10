Riglione, uditi spari al ponte ciclopedonale

L'episodio è avvenuto venerdì mattina verso mezzogiorno e ha scosso la comunità, già preoccupata dopo l'omicidio di Rezart Arshiaj

RIGLIONE — Momenti di paura a Riglione, dove venerdì mattina si sono uditi spari in pieno giorno vicino al ponte ciclopedonale, in un’area frequentata quotidianamente da famiglie, bambini e persone che praticano jogging o passeggiano lungo la sponda dell’Arno. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti allarmati, che hanno descritto i colpi come "due boati, simili a spari di fucile" - riporta La Nazione -, scoppiati prima di mezzogiorno e abbastanza potenti da far tremare le finestre delle case affacciate sul parco.

L’episodio ha immediatamente generato preoccupazione tra i frequentatori del parco attrezzato con macchinari per il fitness e aree gioco, solitamente un luogo tranquillo, che si è trasformato improvvisamente in uno scenario di tensione. Subito dopo gli spari, chi si trovava nei dintorni ha udito anche un forte lamento, descritto come simile a "un grido di bambino", probabilmente il verso di un animale ferito, in preda all'agonia.

La zona è soggetta al divieto di caccia, ma questo non è il primo episodio del genere a Riglione. I residenti raccontano di altre situazioni simili verificatesi in passato, ma l'evento di venerdì ha riacceso l'allarme nel quartiere, già provato da un grave fatto di cronaca recente.

Infatti, soltanto due settimane fa, la comunità di Oratoio, frazione vicina, è stata scossa dall’omicidio di Rezart Arshiaj, un muratore di 37 anni, originario dell’Albania, noto a tutti come Beni. L'uomo è stato ucciso a colpi di pistola sotto casa, con cinque proiettili sparati da circa un metro di distanza. L’omicidio, avvenuto poco prima dell’inizio di una processione in piazza della Chiesa, ha lasciato la frazione in stato di shock, con i killer ancora a piede libero.

L’episodio di Riglione, sebbene di diversa natura, ha comunque fatto riaffiorare la paura tra i residenti, preoccupati per l’incolumità propria e dei propri cari in un’area che dovrebbe essere sinonimo di tranquillità e sicurezza. Le autorità sono state allertate e stanno cercando di fare luce sull’accaduto, anche per verificare eventuali violazioni legate all’uso di armi da fuoco in una zona protetta.