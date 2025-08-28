Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 14:46 METEO:PISA21°31°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
giovedì 28 agosto 2025
Tutti i titoli:
La Siulp vuole il rinvio di Pisa-Roma Trovato senza vita un uomo in un fosso Stengs e i suoi "fratelli", Pisa scatenato Strappati i manifesti Lega, protesta Ciavarrella
corriere tv
Piccolo incidente per Anne Hathaway sul set de «Il diavolo veste Prada 2»: cade dalle scale mentre gira una scena
Piccolo incidente per Anne Hathaway sul set de «Il diavolo veste Prada 2»: cade dalle scale mentre gira una scena

Pisa Sporting Club giovedì 28 agosto 2025 ore 14:25

Stengs e i suoi "fratelli", Pisa scatenato

Condividi

Una accelerata nell'ultima settimana di calciomercato ha portato a un Pisa scatenatissimo. L'olandese ha firmato stamattina



PISA — Le ultime trattative hanno trasformato il Pisa in una delle protagoniste assolute del calciomercato della Serie A. Stamattina è arrivata la firma di Calvin Stengs, esterno olandese classe 1998 proveniente dal Feyenoord. Dopo le visite mediche a Bologna, il giocatore ha sottoscritto l’accordo a San Piero a Grado con la formula del prestito e obbligo di riscatto fissato a cinque milioni in caso di salvezza.

Per i tifosi nerazzurri si tratta di un ritorno speciale: Stengs è il primo acquisto proveniente dal club di Rotterdam dopo quasi quarant’anni, quando Mario Been lasciò un ricordo indelebile all’Arena Garibaldi. Due epoche calcistiche lontane, unite dal filo della tradizione olandese che torna oggi a legarsi alla città della Torre.

Il mercato nerazzurro non si ferma qui. Dopo la lunga trattativa portata avanti nelle ultime settimane, Raul Albiol avrebbe raggiunto l’intesa con la società. L’ex difensore di Napoli e Villarreal, campione del mondo e due volte campione d’Europa con la Spagna, ha incontrato la dirigenza all’Hotel Principe di Piemonte di Viareggio e questa mattina ha raggiunto Pisa per sostenere le visite mediche. Per lui pronto un contratto annuale con opzione di rinnovo, rinforzo che porta esperienza e carisma a disposizione di Gilardino.

Il Pisa però non si ferma qui perché è atteso anche Lorran, talento brasiliano dell'under 20 del Flamengo, oltre al ritorno di Bonfanti. Un calciomercato incredibilmente efficace negli ultimi giorni che punta ad alzare il livello della rosa. 

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Confesercenti interpella Anas per risolvere alcuni problemi della viabilità: "Riaprire il traffico in via Pietrasantina con una rotatoria provvisoria"
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

La Siulp vuole il rinvio di Pisa-Roma

Cronaca

Trovato senza vita un uomo in un fosso

Pisa Sporting Club

Stengs e i suoi "fratelli", Pisa scatenato

Cronaca

Strappati i manifesti Lega, protesta Ciavarrella