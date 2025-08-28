Stengs e i suoi "fratelli", Pisa scatenato

Una accelerata nell'ultima settimana di calciomercato ha portato a un Pisa scatenatissimo. L'olandese ha firmato stamattina

PISA — Le ultime trattative hanno trasformato il Pisa in una delle protagoniste assolute del calciomercato della Serie A. Stamattina è arrivata la firma di Calvin Stengs, esterno olandese classe 1998 proveniente dal Feyenoord. Dopo le visite mediche a Bologna, il giocatore ha sottoscritto l’accordo a San Piero a Grado con la formula del prestito e obbligo di riscatto fissato a cinque milioni in caso di salvezza.

Per i tifosi nerazzurri si tratta di un ritorno speciale: Stengs è il primo acquisto proveniente dal club di Rotterdam dopo quasi quarant’anni, quando Mario Been lasciò un ricordo indelebile all’Arena Garibaldi. Due epoche calcistiche lontane, unite dal filo della tradizione olandese che torna oggi a legarsi alla città della Torre.

Il mercato nerazzurro non si ferma qui. Dopo la lunga trattativa portata avanti nelle ultime settimane, Raul Albiol avrebbe raggiunto l’intesa con la società. L’ex difensore di Napoli e Villarreal, campione del mondo e due volte campione d’Europa con la Spagna, ha incontrato la dirigenza all’Hotel Principe di Piemonte di Viareggio e questa mattina ha raggiunto Pisa per sostenere le visite mediche. Per lui pronto un contratto annuale con opzione di rinnovo, rinforzo che porta esperienza e carisma a disposizione di Gilardino.

Il Pisa però non si ferma qui perché è atteso anche Lorran, talento brasiliano dell'under 20 del Flamengo, oltre al ritorno di Bonfanti. Un calciomercato incredibilmente efficace negli ultimi giorni che punta ad alzare il livello della rosa.