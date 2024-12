Tutti gli eventi natalizi sul litorale pisano

Dalla scuola di circo passando per la casa-albero di Babbo Natale e il teatro dei burattini, tra Tirrenia e Marina di Pisa tutta la magia del Natale

TIRRENIA — Come per gli eventi in città, anche il litorale pisano trabocca di attività e iniziative natalizie tra Tirrenia e Marina di Pisa. Ecco il programma completo.

Domenica 8 dicembre - Marina di Pisa

Dalle 16 alle 18 intrattenimento con la scuola di circo: un'animatrice circense aiuterà i bambini di tutte le età ad apprendere le tecniche base di alcuni dei più conosciuti attrezzi presenti nel circo. I fortunati partecipanti, se lo vorranno, proveranno per una volta, a diventare piccoli giocolieri ed equilibristi, seguiti e sostenuti dalla presenza dell’operatore e dai genitori. A chiusura della serata spettacolo scenico di led luminosi.

Domenica 8 dicembre – Tirrenia

Dalle 15 alle 17 Pony per bambini. Alle 17 inaugurazione dell’albero all’uncinetto presso la chiesa di San Francesco

Sabato 14 dicembre - Marina di Pisa

Dalle 15:00 alle 18:00 sarà allestita un'area di giochi in legno: una carrellata di giochi di una volta per grandi e piccoli dove mettere alla prova le proprie abilità e il proprio ingegno.

Domenica 15 dicembre - Marina di Pisa, Piazza Sardegna

Dalle 15 alle 17 sarà allestita la casa-albero di Babbo Natale con trono, cassetta per le letterine, tavolino con due panche, dove sarà presente Babbo Natale che distribuirà caramelle raccoglierà le letterine dei più piccoli e si farà foto con loro e un elfo che aiuterà i bambini a scrivere le letterine. Musica in filodiffusione con canti natalizi.

Sabato 21 dicembre - Marina di Pisa

Dalle 16 alle 18 Teatrino dei Burattini che intratterrà i più piccoli con uno spettacolo appassionante a tema natalizio.

Domenica 22 dicembre - Tirrenia

Dalle 15 alle 17 sarà allestista la casa di Babbo Natale con trono, cassetta per le letterine, tavolino con due panche, dove sarà presente Babbo Natale che distribuirà caramelle raccoglierà le letterine dei più piccoli e si farà foto con loro e un elfo che aiuterà i bambini a scrivere le letterine. Dalle 15 alle 17 Pony per bambini.

Domenica 29 dicembre – Tirrenia