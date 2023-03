Piccoli e grandi, quanti popolano i Comuni toscani

Il viaggio in Toscana sui binari dell'ultimo censimento della popolazione parte da Capraia Isola e arriva a Firenze. Ecco le tappe intermedie

TOSCANA — Capraia Isola è il Comune meno popoloso della Toscana con 378 abitanti, Firenze quello con più residenti, 361.619: sono l'alfa e l'omega dei dati relativi alla Toscana emersi dal censimento aggiornato al 31 Dicembre 2021. La lista degli abitanti per Comune in Italia è stata pubblicata il 3 Marzo scorso in Gazzetta Ufficiale col Decreto del Presidente della Repubblica 20 Gennaio 2023 "Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”.

Ad estrarre i dati regionali ci ha pensato Anci Toscana, stilando un elenco dei vari territori comunali per numero di abitanti. La lista completa è scaricabile qui sotto, ma superando i dati estremi - quelli appunto di Capraia Isola e di Firenze - il viaggio in Toscana sui binari del censimento mostra dopo Firenze i Comuni di Prato e di Livorno come più popolosi rispettivamente con 195.213 e 154.483 residenti.

Curiosità: fra i primi 10 Comuni con più abitanti non c'è Siena, unico capoluogo di provincia a restar fuori dalla top ten con i suoi 53.062 residenti. I primi 10 Comuni per numero di abitanti, dopo Firenze, Prato e Livorno sono Arezzo (96.717 residenti), Pistoia (89.493), Lucca (89.078), Pisa (89.002), Grosseto (81.503), Massa (66.498) e Viareggio (61.045).

E i piccoli? Sono 21 i Comuni che contano meno di 1.000 abitanti. Dopo Capraia Isola coi suddetti 378 ci sono Sassetta, Careggine, Montemignaio, Fosciandora, Orciano Pisano, Comano, Fabbriche di Vergemoli, Monteverdi Marittimo, Vagli Sotto, Ortignano Raggiolo, Chitignano, Roccalbegna, Radicondoli, Casola in Lunigiana, Zeri, Badia Tedalda, Talla, Seggiano, Semproniano e Sillano Giuncugnano che ne ha esattamente 999.