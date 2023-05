Amministrative, affluenza alle 12 in Toscana

Elezioni amministrative 2023 in corso in 22 Comuni della Toscana, 6 contano oltre 15mila abitanti compresi 3 Comuni capoluogo: Massa, Pisa e Siena ​

FIRENZE — Urne aperte per le elezioni comunali in Toscana dove alle 12 di domenica 14 Maggio è stata registrata una affluenza del 14,28%, in calo rispetto al precedente segnalato dal Ministero dell'Interno che sfiorava il 20%. Sono 413 le sezioni di voto in tutta la Toscana.

Si vota in 22 Comuni anche capoluogo di provincia a Pisa, Siena e Massa.

Affluenza alle ore 12 per provincia

Arezzo 12,53%

Firenze 12,34%

Grosseto 17,26%

Livorno 21,68%

Lucca 13,93%

Massa Carrara 13,37%

Pisa 14,31%

Pistoia 14,60%

Prato 13,17%

Siena 16,02%

Prossimi rilevamenti per l'affluenza sono previsti alle 19 e alle 23.

Amministrative in Toscana - Vademecum

Le elezioni amministrative 2023 sono in corso in 22 Comuni, 6 contano oltre 15mila abitanti compresi 3 Comuni capoluogo: Massa, Pisa e Siena.

Gli elettori sono chiamati a votare il sindaco ed il Consiglio comunale.

I seggi sono aperti oggi domenica 14 Maggio dalle 7 fino alle 23, e domani lunedì 15 Maggio dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede partirà alle 14.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti è eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno) e qualora nessun candidato raggiunga tale soglia l'eventuale ballottaggio è fissato per i giorni di domenica 28 e lunedì 29 Maggio 2023.

Dove si vota

Ecco i Comuni in cui si vota provincia per provincia, in evidenza le località che contano più di 15.000 abitanti.

Provincia di Arezzo

Capolona, Caprese Michelangelo, Laterina Pergine Valdarno

Città Metropolitana di Firenze

Campi Bisenzio, Impruneta, Marradi

Provincia di Grosseto

Castell'Azzara, Gavorrano, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Semproniano

Provincia di Livorno

Capraia Isola, Rio

Provincia di Lucca

Pietrasanta

Provincia di Massa-Carrara

Massa

Provincia di Pisa

Montecatini Valdicecina, Pisa, Santa Maria a Monte

Provincia di Pistoia

Pescia, Ponte Buggianese

Provincia di Prato

Poggio a Caiano

Provincia di Siena

Siena

Come si vota

Al seggio l'elettore deve presentarsi munito di documento d'identità valido e di tessera elettorale.

In cabina non si possono introdurre telefonini e smartphone: vanno lasciati ai componenti del seggio.

Le modalità di espressione del voto sono differenti a seconda della popolosità del Comune.

Nei Comuni fino a 15.000 abitanti

"Si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. E’ eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti".

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti

"Si può, sempre secondo le indicazioni del Viminale: tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco; tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri; esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata. E’ eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 28 e lunedì 29 Maggio per il ballottaggio tra i due candidati più votati. Le preferenze si esprimono scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati Consiglieri comunali della lista votata".